Galatasaray nefes aldı

Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray sahasında Çaykur Rizespor'u ağırladı. Mücadeleyi sarı-kırmızılı takım 4-2 kazandı.

Galatasaray geriden gelerek kazandı

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 40. ve 87. dakikada Patrick Van Aanholt, 70. dakikada penaltıdan Ryan Babel ve 90+7. dakikada Gomis attı. Rizespor'un gollerini ise 8. dakikada Gedson Fernandes ve 49. dakikada Tyler Boyd kaydetti. Ayrıca 90+3. dakikada Rizespor'da Baiano ikinci sarıdan kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Alınan bu sonucun ardından Galatasaray puanını 35'e yükseltti. Rizespor ise 23 puanda kaldı. Gelecek hafta sarı-kırmızılı takım deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak. Rizespor ise sahasında GZT Giresunspor'u konuk edecek.

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Karşılaşmanın ilk yarısından dakikalar

2. dakikada Çaykur Rizespor'da ceza sahası içinde Holmen'e baskı yapan Berkan'dan seken top yükseklik kazanarak altıpas gerisindeki Mustafa Muhammed'e geldi. Bu oyuncu uygun durumda topu kontrol etmekte zorlanınca şut açısını kaybetti. Mısırlı golcü, pasını sağındaki Emre Kılınç'a verdi. Emre'nin uzak köşeye plase vuruşunda top üstten auta çıktı.

5. dakikada sağ kanatta taç çizgisine yakın bölgede topla buluşan Mustafa Muhammed, meşin yuvarlağı ceza sahasına gönderdi. Kaleye yönelen top, üst direkten oyun alanına döndü.

8. dakikada Çaykur Rizespor, Gedson Fernandes'in şık golüyle öne geçti. Sol kanattan ceza sahası yan çizgisi ile taç çizgisinin arasındaki bölgeden kazanılan serbest vuruşta topun başına Fernandes geçti. Dar açıya rağmen doğrudan kaleyi düşünen Portekizli orta saha oyuncusunun vuruşunda kaleci Pena'yı geçen meşin yuvarlak uzak köşeden iki direğin birleştiği yerden ağlara gitti: 0-1.

10. dakikada Cicaldau'nun sağ çaprazdan doğrudan kaleye gönderdiği serbest vuruşta, kaleci Tarık Çetin soluna uzanarak meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

30. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahası dışı sol çaprazdan şutunda, savunmaya çarpan top az farkla yandan auta çıktı.

40. dakikada Galatasaray beraberliği sağladı. Sol kanatta topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, pasını ceza sahasındaki Berkan Kutlu'ya aktardı. Bu oyuncu, meşin yuvarlağı bekletmeden geriden gelen Van Aanholt'a verdi. Hollandalı sol bekin, ceza sahası dışı sol çaprazda yerden vuruşunda top uzak köşeden ağlarla buluştu: 1-1.

45. dakikada Kerem'in derinlemesine pasıyla ceza sahası içinde buluşan Mustafa Muhammed, meşin yuvarlağı daha uygun durumdaki Berkan'a bıraktı. Bu oyuncunun müsait pozisyondaki şutunda top üstten auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısından dakikalar