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Spor

Galatasaray sahasında Manchester United'a kaybetmiyor

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta maçında 29 Kasım Çarşamba günü İngiltere temsilcisi Manchester United'ı konuk edecek Galatasaray, rakibine karşı sahasındaki üstünlüğüyle dikkati çekiyor. Sarı-kırmızılı ekip, Manchester United ile iç sahada yaptığı 3 maçta da mağlup olmadı.

12:19 - 27/11/2023 Pazartesi
AA
İngiliz ekibi, Türk takımlarıyla deplasmanda yaptığı maçlarda istediği sonuçları alamadı.

İngiliz ekibi, Türk takımlarıyla deplasmanda yaptığı maçlarda istediği sonuçları alamadı.

Türkiye'nin uluslararası arenadaki en başarılı futbol takımı olarak dikkati çeken sarı-kırmızılılar, Avrupa kupalarında 312 kez mücadele etti. Tarihinde UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupa zaferleri bulunan Galatasaray, tüm kulvarlarda 312 müsabakada 112 galibiyet, 83 beraberlik ve 117 mağlubiyet yaşadı.


En fazla Manchester United'la rakip oldu

Galatasaray, İngiliz takımları arasında en fazla maçı, yarın karşılaşacağı Manchester United ile yaptı.


İki ekip arasında tamamı Şampiyonlar Ligi'nde oynanan 7 mücadelede takımlar, ikişer kez güldü. Üç müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Söz konusu rekabette sarı-kırmızılılar, 7 gol bulabildi. İngiliz temsilcisi ise 10 gol attı.


Galatasaray, İngiliz rakiplerinden Liverpool ve Chelsea ile dörder, Arsenal ile 3, West Bromwich Albion ve Leeds United ile ikişer kez karşılaştı.


Sahasında Manchester United'a hiç kaybetmedi

Sarı-kırmızılı ekip, Manchester United ile iç sahada yaptığı 3 maçta da mağlup olmadı.


İki takım, aralarındaki rekabette 4 maçı İngiltere'de, 3 müsabakayı ise İstanbul'da yaptı. Galatasaray, ev sahipliğinde yapılan karşılaşmalarda kalesini gole kapatmayı başardı.


Maçlardan 1'ini 1-0 kazanan sarı-kırmızılılar, diğer ikisini 0-0 beraberlikle tamamladı.


Sarı-kırmızılı ekibin Manchester United ile 1993-1994 sezonunda yaptığı maç, Türk futbol tarihine geçen klasiklerden oldu.


İki takım tarihlerinde ilk kez 1993'te UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda karşı karşıya geldi. Eşleşmenin favorisi olarak gösterilen "Kırmızılar" karşısında ilk maçta deplasmandan 3-3'lük beraberlikle ayrılan sarı-kırmızılılar, rövanş maçını 0-0 tamamlayarak tur atladı.


Bu sonuçla Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde adını 8 takım arasına yazdırırken, Manchester United'ın elenmesi Avrupa futbolunda büyük sürpriz olarak yorumlandı.


Sarı-kırmızılı takımın UEFA organizasyonlarında Manchester United ile yaptığı maçlar ve sonuçları şöyle:

20 Ekim 1993 / Manchester United-Galatasaray: 3-3

3 Kasım 1993 / Galatasaray-Manchester United: 0-0

28 Eylül 1994 / Galatasaray-Manchester United: 0-0

7 Aralık 1994 / Manchester United-Galatasaray: 4-0

19 Eylül 2012 / Manchester United-Galatasaray: 1-0

20 Kasım 2012 / Galatasaray-Manchester United: 1-0

3 Ekim 2023 / Manchester United-Galatasaray: 2-3






#UEFA Şampiyonlar Ligi
#Galatasaray
#Manchester United
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