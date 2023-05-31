Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 4-1 yenerek bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden sarı-kırmızılı ekip, Ankara'dan İstanbul'a geldi. Başkentteki maçın öncesinde Florya Metin Oktay Tesisleri'nin önünde toplanmaya başlayan Galatasaraylı taraftarlar, meşaleler yakıp tezahüratlar ve şarkılar söyledi.

Sayıları her geçen dakika artan taraftarlar, tesis çevresindeki sokakları doldurdu. Uzun süre tesis dışında bekleyen taraftarlar, ilerleyen saatlerde içeri alındı. A takımın antrenman yaptığı sahaya alınan taraftarlar, kutlamalarına burada devam etti.