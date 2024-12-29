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Galatasaray sezon başında kiralamıştı: Yıldız isim performansıyla göz dolduruyor

Galatasaray sezon başında kiralamıştı: Yıldız isim performansıyla göz dolduruyor

16:1729/12/2024, Pazar
G: 29/12/2024, Pazar
Yeni Şafak
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Nicolo Zaniolo, 6.4 milyon euro karşılığında kiralanmıştı.
Nicolo Zaniolo, 6.4 milyon euro karşılığında kiralanmıştı.

Galatasaray'ın sezon başında kiralık olarak Atalanta'ya gönderdiği Nicolo Zaniolo, son zamanlardaki form grafiğiyle adından söz ettirmeye başladı. İtalyan orta saha için teknik direktör Gian Piero Gasperini, övgü dolu sözler kullandı.

İtalya ekiplerinden Atalanta forması giyen eski Galatasaraylı futbolcu Nicolo Zaniolo, performansıyla göz dolduruyor.


Sezon başında İtalya'ya kiralık olarak geri dönen yıldız isim, yaşadığı form düşüklüğüyle eleştirilerin odak noktası olmuştu. İlerleyen dönemde kendisini toparlayan başarılı orta saha adından söz ettirmeye başladı.

Atalanta ile çıktığı son beş karşılaşmada iki gol iki asistlik katkı sağlayan Zaniolo için teknik direktör Gasperini övgü dolu sözler kullandı.


"Zaniolo, maçtan maça daha iyi tepkiler vermeye başladı. Son zamanlar daha fazla süre almaya başladı. Sürekli gelişiyor. Lazio ve Cagliari maçlarında önemli bir rol oynadı ve fark yarattı."

Atalanta Teknik Direktörü Gasperini

"Atletik açıdan da gelişiyor. Şu ana kadar bana hiç sorun çıkarmadı. Her zaman büyük bir istekle çalışıyor. Fiziksel olarak kötü durumdaydı ve tekrar eski haline gelebilmesi için zamana ihtiyacı vardı. Şimdi önemli bir oyuncu haline geldi."


25 yaşındaki orta saha oyuncusu sezon başında Galatasaray'dan 6.4 milyon euro karşılığında Atalanta'ya kiralık olarak transfer oldu. Bu sezon toplamda 18 maçta süre alan Zaniolo, 3 gol atıp 3 asistlik performans sergiledi.









#Galatasaray
#Atalanta
#Nicolo Zaniolo

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