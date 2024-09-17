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Spor

Galatasaray şüpheli sponsoru askıya aldı: KAP'a resmen bildirildi

Galatasaray'da son günlerde büyük tartışmalara neden olan sponsor konusunda önemli bir karar alındı.

18:44 - 17/09/2024 Salı
Güncelleme: 18:58 - 17/09/2024 Salı
Yeni Şafak
Galatasaray'ın sırt sponsoru tepkilere neden olmuştu.
Galatasaray'ın sırt sponsoru tepkilere neden olmuştu.

Galatasaray geçtiğimiz günlerde Serwin Global Solutions ile “meritking.news” markası tanıtımı özelinde sponsorluk anlaşması imzalamıştı. Ancak bu kararın ardından büyük tepkiler oluştu.

Bugün Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, Galatasaray ile Adana Demirspor ve MeritKing adı altında bahis oynatılan web siteleri hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Anlaşma askıya alındı

Galatasaray bu gelişmeden sonra önemli bir karar aldı. Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Bir dijital spor haber platformu olan “meritking.news” markası tanıtımı özelinde Kulübümüzün ve Galatasaray Sportif A.Ş’nin, Serwin Global Solutions SDN BHD ile imzalamış olduğu sponsorluk sözleşmeleri, kulübümüze iletilen bilgi, belge ve diğer iddialar netleşene kadar askıya alınmıştır. Galatasaray olarak yaptığımız her türlü iş birliğinde kulübümüzün çıkarlarını koruyacak şekilde önlemler alarak çalışmaya devam edeceğiz" denildi.



#Galatasaray
#Süper Lig
#Sponsor
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