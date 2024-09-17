Galatasaray şüpheli sponsoru askıya aldı: KAP'a resmen bildirildi

Galatasaray bu gelişmeden sonra önemli bir karar aldı. Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Bir dijital spor haber platformu olan “meritking.news” markası tanıtımı özelinde Kulübümüzün ve Galatasaray Sportif A.Ş’nin, Serwin Global Solutions SDN BHD ile imzalamış olduğu sponsorluk sözleşmeleri, kulübümüze iletilen bilgi, belge ve diğer iddialar netleşene kadar askıya alınmıştır. Galatasaray olarak yaptığımız her türlü iş birliğinde kulübümüzün çıkarlarını koruyacak şekilde önlemler alarak çalışmaya devam edeceğiz" denildi.