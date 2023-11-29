Galatasaray taraftarlarından koreografi: 'Cehenneme hoş geldiniz'

Fotoğraf: Kadircan Dilli
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta mücadelesinde Galatasaray ile Manchester United karşı karşıya geliyor.
Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan zorlu mücadele öncesinde sarı-kırmızılı taraftarlar koreografi gerçekleştirdi.
Seremoni öncesinde stadyumu dolduran taraftarlar kartonlarla 3 tribünü kapsayan bir koreografi gerçekleştirdi. Kartonlarda Kuzey tribününde ’Aslan’, Güney tribününde ise ’Şampiyonlar Ligi Kupası’ yer aldı. Doğu tribününde de kartonlarla İngilizce ’This is Sami Yen’ (Burası Samiyen) ve ’Welcome to hell’ (Cehenneme hoş geldin) yazıları yapıldı.
Kale arkalarında ise aslan sembolü