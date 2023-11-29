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Spor

Galatasaray taraftarlarından koreografi: 'Cehenneme hoş geldiniz'

Galatasaray tribünleri, Manchester United maçı öncesi muhteşem bir koreografiye imza attı. Kuzey tribününde ’Aslan’, Güney tribününde ise ’Şampiyonlar Ligi Kupası’ yer aldı. Doğu tribününde de kartonlarla İngilizce ’This is Sami Yen’ (Burası Samiyen) ve ’Welcome to hell’ (Cehenneme hoş geldin) yazıları yapıldı.

21:26 - 29/11/2023 Çarşamba
Güncelleme: 21:26 - 29/11/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Fotoğraf: Kadircan Dilli

Fotoğraf: Kadircan Dilli

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta mücadelesinde Galatasaray ile Manchester United karşı karşıya geliyor.


Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan zorlu mücadele öncesinde sarı-kırmızılı taraftarlar koreografi gerçekleştirdi.


Seremoni öncesinde stadyumu dolduran taraftarlar kartonlarla 3 tribünü kapsayan bir koreografi gerçekleştirdi. Kartonlarda Kuzey tribününde ’Aslan’, Güney tribününde ise ’Şampiyonlar Ligi Kupası’ yer aldı. Doğu tribününde de kartonlarla İngilizce ’This is Sami Yen’ (Burası Samiyen) ve ’Welcome to hell’ (Cehenneme hoş geldin) yazıları yapıldı.









Kale arkalarında ise aslan sembolü

#UEFA Şampiyonlar Ligi
#Galatasaray
#Manchester United
#Koreografi
1 saat önce
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