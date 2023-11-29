Galatasaray taraftarlarından koreografi: 'Cehenneme hoş geldiniz'

Seremoni öncesinde stadyumu dolduran taraftarlar kartonlarla 3 tribünü kapsayan bir koreografi gerçekleştirdi. Kartonlarda Kuzey tribününde ’Aslan’, Güney tribününde ise ’Şampiyonlar Ligi Kupası’ yer aldı. Doğu tribününde de kartonlarla İngilizce ’This is Sami Yen’ (Burası Samiyen) ve ’Welcome to hell’ (Cehenneme hoş geldin) yazıları yapıldı.