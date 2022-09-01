Spor İlk tercih Icardi, olmazsa Shamar
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İlk tercih Icardi, olmazsa Shamar

Golcü transferi için alternatif isim belirleyen Galatasaray, Icardi’de sorun yaşanması durumunda rotasını Spartak Moskovalı Shamar Nicholson’a çevirecek.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaray Transfer Haberleri: Icardi transferinde son durum ne?
Icard,i, PSG formasıyla çıktığı 92 maçta 38 gol attı.

Transfer dönemi sona ermeden kadrosunu takviye etmek için çalışmalarını sürdüren Galatasaray’da öncelikli bölgeler arasında forvet yer alırken, bu mevki için öne çıkan isimse Paris Saint Germain’in yıldız oyuncusu Mauro Icardi olarak dikkat çekiyor.

Gerek PSG gerekse de Arjantinli yıldızla prensipte el sıkışan sarı-kırmızılıların, bugün Avrupa’da transfer perdesinin kapanmasını beklediği ifade edildi. Galatasaray yönetiminin, Avrupa’nın 5 büyük liginde transfer penceresinin kapanacağı bugün Icardi herhangi bir takıma imza atmaması durumunda transfere son noktayı koymayı planladıkları kaydedildi.

Transferin gerçekleşmesi durumunda Galatasaray, Icardi’nin 8 milyon euroluk maaşının 4 milyon euroluk kısmını karşılayacak. Fransız kulübüne ise herhangi bir kiralama bedeli ödenmeyecek. Satın alma opsiyonunun olup olmayacağı ise şu an için belirsizliğini koruyor.

Fransız basınından L’Equipe ise PSG ve Galatasaray, Icardi için pazarlıklarını sürdürürken, Fenerbahçe’nin de devreye girdiğini öne sürmesi dikkat çekti.

Yedekte bekletiliyor

Forvet hattı için alternatif ismi de belirleyen Galatasaray, Icardi’de sorun yaşanması durumunda rotasını Spartak Moskovalı Shamar Nicholson’a çevirecek.

Rus ekibiyle bu sezon 6 resmi maça çıkan Jamaikalı oyuncu henüz ağları havalandıramadı.

Sarı-kırmızılı takımın kurduğu ilk temaslarda transfere sıcak bakmayan 25 yaşındaki oyuncunun, Galatasaray’ın ısrarı üzerine olumlu yanıt verdiği ve sarı-kırmızılılardan gelecek haberi beklediği öğrenildi.

Galatasaray yönetiminin, Icardi transferinde mutlu sona ulaşamazsa Shamar’a imza attırmayı planladığı belirtildi. İki isimden biri bir hafta içinde bitirilecek.

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