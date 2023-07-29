Galatasaray yerli oyuncu avında: İmzalar yakında

Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor.





Sarı kırmızılılar, yerli oyuncu rotasyonunu güçlendirmek istiyor.





Bu nedenle bazı bölgelere Türk oyuncu takviyesi yapılacak. Galatasaray, özellikle orta saha ve yerli kaleci transferi konusunda aşama kaydetti.

Kerem Demirbay ile imza çok yakın

Sarı kırmızılılar, uzun zamandır görüştüğü Kerem Demirbay'ı renklerine bağlamaya çok yakın.





30 yaşındaki oyuncu için Bayer Leverkusen ile pazarlıklarını sürdüren yönetimin, orta yolu bulmak üzere olduğu öğrenildi.

Günay'da imza an meselesi

Diğer yandan Galatasaray, yerli kaleci takviyesi için de Günay Güvenç'te karar kıldı.





Oyuncuyla anlaşan sarı kırmızılılar, Gaziantep Futbol Kulübü'yle de pürüzleri giderdi.





Günay için 250 bin avro ödeyecek Galatasaray, Güney ekibine Baran Aksaka ve Batuhan Şen'i de kiralık olarak vermeyi düşünüyor.





İki kulüp kiralık oyuncular konusunda da el sıkışırsa, Günay Güvenç'in transferi resmiyet kazanacak.







