Galatasaray, bugün Şampiyonlar Ligi bileti için Young Boys'u konuk edecek. RAMS Park'ta oynanacak Devler Ligi play-off turu rövanş maç saat 22.00'de başlayacak. Müsabaka, TRT 1 ve Tabii platformundan naklen yayımlanacak. Karşılaşmayı Norveç Futbol Federasyonu'ndan hakem Espen Eskas yönetecek.





Trendyol Süper Lig'de geçen sezon 102 puan toplayarak rekor kıran sarı-kırmızılı takım, üst üste 2, toplamda da 24. kez şampiyonluğa ulaştı. Galatasaray, ülke puanı gereği şampiyon olmasına rağmen UEFA Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan başladı. İsviçre Süper Ligi'nde geçen sezon şampiyonluk sevinci yaşayan Young Boys da Devler Ligi'ne bu turda dahil oldu.









Tek fark uzatır





İki takım arasında İsviçre'de yapılan turun ilk maçını Young Boys 3-2 kazandı. Galatasaray, 36 takımlı yeni formatıyla oynanacak Şampiyonlar Ligi'ne girebilmek için 2 farklı galibiyete ihtiyaç duyacak. Maç 1 farklı sarı-kırmızılı ekibin üstünlüğüyle sona ererse uzatmalara geçilecek. Beraberlikte ve konuk takım galibiyetinde ise turu geçen taraf Young Boys olacak.





Elenen Avrupa Ligi'ne





Bugünkü maçta elenen takım yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarda devam edecek. Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un, forvette Icardi'nin yanında Batshuayi'yi ilk 11'de sahaya sürmesi, cezalı Abdülkerim'in yerine ise Kaan Ayhan'ın oynatması bekleniyor.





Muhtemel 11'ler





Galatasaray: Muslera, Barış Alper, Nelsson, Kaan, Jelert, Torreira, Sara, Kerem Aktürkoğlu, Ziyech, Batshuayi, Icardi

Young Boys: Keller, Hadjam, Zoukrou, Camara, Blum, Niasse, Lauper, Ugrinic, Colley, Monteiro, Ganvoula



















