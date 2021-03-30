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Galatasaray'a Kerem Aktrükoğlu'ndan kötü haber: Zorlanma tespit edildi

Galatasaray, Süper Lig’in 32. haftasında Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sarı-kırmızılılarda pazar günkü antrenman esnasında adalesinde ağrı hisseden Kerem Aktürkoğlu’nun sol üst arka adale grubunda hafif-orta düzey zorlanma tespit edildi.

Haber Merkezi İHA
Galatasaraya Kerem Aktrükoğlundan kötü haber: Zorlanma tespit edildi
Kerem Aktürkoğlu bu sezon Süper Lig'de 3 gol 2 asistlik performans sergiledi.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmanda yenilenme programı dahilinde salonda bireysel kuvvet çalışmaları gerçekleştirildi.

Antrenmanda milli takım kamplarında bulunan futbolcular yer almadı.

Pazar günkü antrenman esnasında sol üst arka adalesinde ağrı hisseden Kerem Aktürkoğlu’nun yapılan tetkiklerinin ardından sol üst arka adale grubunda hafif-orta düzey zorlanma tespit edildi. Kerem’in tedavisine başlandığı bildirildi.

  • Galatasaray, Hatayspor maçı hazırlıklarına yarın saat 17.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla devam edecek.

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