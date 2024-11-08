Galatasaray'a müjdeli haber! Takımla çalıştı

Sarı-kırmızılıların Arjantinli futbolcusu, çapraz bağ sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı. Taraftarı üzen bu haber sonrası Aslan'da iyi bir gelişme yaşandı. Bir süredir sakatlığı nedeniyle takımdan uzak kalan Ismail Jakobs, bugün gerçekleştirilen antrenmanda takımla çalıştı.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de pazar günü Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Sarı-kırmızılı takımda Ismail Jakobs bugünkü antrenmanda takımla çalıştı. Jakobs'un Samsunspor maçında 11'de olması bekleniyor. Galatasaray'da bu sezon 7 maçta süre bulan Ismail Jakobs, 1 asist yaptı.