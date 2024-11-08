Galatasaray'a müjdeli haber! Takımla çalıştı

Galatasaray'da bir süredir sakatlığı nedeniyle takımdan uzak kalan Senegalli defans oyuncusu Ismail Jakobs, bugün gerçekleşen idmanda takımla çalıştı.
UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham'ı 3-2 yenerek 3 puanı hanesine yazdıran Galatasaray'da galibiyetin yankıları sürerken, Mauro Icardi'den kötü haber gelmişti.
Sarı-kırmızılıların Arjantinli futbolcusu, çapraz bağ sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı. Taraftarı üzen bu haber sonrası Aslan'da iyi bir gelişme yaşandı. Bir süredir sakatlığı nedeniyle takımdan uzak kalan Ismail Jakobs, bugün gerçekleştirilen antrenmanda takımla çalıştı.
Samsunspor maçına 11'de başlayabilir
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de pazar günü Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Sarı-kırmızılı takımda Ismail Jakobs bugünkü antrenmanda takımla çalıştı. Jakobs'un Samsunspor maçında 11'de olması bekleniyor. Galatasaray'da bu sezon 7 maçta süre bulan Ismail Jakobs, 1 asist yaptı.