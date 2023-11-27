Galatasaray'a Sanchez'den kötü haber

Sanchez, maçın 79. dakikasında oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.
Süper Lig'in 13. haftasında Alanyaspor ile oynanan maçta sakatlanan Davinson Sanchez'den kötü haber geldi.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açklamada, "Davinson Sanchez’in çekilen MR’ı neticesinde sol üst arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma) tespit edilmiş olup oyuncunun tedavisine başlanmıştır" denildi.
Kolombiyalı stoper, çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United ile oynanacak kritik maçta takımını yalnız bırakacak.