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Spor

Galatasaray'a Sanchez'den kötü haber

Sarı-kırmızılı kulüp, Davinson Sanchez'in sol arka adalesinde 2. derecede zorlanma tespit edildiğini açıkladı. Yıldız futbolcu, Manchester United maçında forma giyemeyecek.

11:33 - 27/11/2023 Pazartesi
Güncelleme: 11:46 - 27/11/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Sanchez, maçın 79. dakikasında oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.

Sanchez, maçın 79. dakikasında oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.

Süper Lig'in 13. haftasında Alanyaspor ile oynanan maçta sakatlanan Davinson Sanchez'den kötü haber geldi.


Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açklamada, "Davinson Sanchez’in çekilen MR’ı neticesinde sol üst arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma) tespit edilmiş olup oyuncunun tedavisine başlanmıştır" denildi.


Kolombiyalı stoper, çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United ile oynanacak kritik maçta takımını yalnız bırakacak.





#Galatasaray
#Davinson Sanchez
#Manchester United
1 saat önce
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