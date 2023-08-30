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Spor

İki transferle işi bitirecek

Mauro icardi, Wilfried Zaha, Tete, Hakim Ziyech, Bakambu, Angelino gibi birçok dünya yıldızını kadrosuna katan Galatasaray, orta saha ve stoper mevkilerine 2 takviye daha yaparak transferi noktalayacak.

09:26 . 30/08/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Sergio Ramos - Marco Verratti

Sergio Ramos - Marco Verratti

Bu sezon Avrupa'da başarı yakalamak isteyen Galatasaray, yaz transfer döneminde şu ana kadar 11 ismi kadrosuna kattı.


Stoper transferi için en çok ön plana çıkan isim Sergio Ramos oldu. Paris Saint-Germain ile kontratı sona eren 37 yaşındaki yıldız için bir süredir pazarlıklar devam ediyor.


Şampiyonlar Ligi'ni ön koşul olarak sunan İspanyol futbolcu ile maaş konusunda görüşmeler sürüyor, iki sezonluk kontrat için Galatasaray'da toplam 20 milyon Euro isteyen Ramos, yıllık 5 milyon Euro'ya ikna edilmeye çalışılıyor.



Galatasaray, merkez orta saha için ise ilk sıraya Marco Veratti'yi yazdı. Lucas Torreira'nın yanına hem 6 hem de 8 numara oynayabilen bir isim arayan sarı-kırmızılılar, 40 milyon Euro piyasa değeri bulunan Veratti'yi kiralamak için Paris Saint-Germain ve İtalyan oyuncuyla görüşüyor.


Alternatif isimler olarak da Tottenham'dan Ndombele ve Partey gündemde.





#Galatasaray
#Sergio Ramos
#Marco Verratti
21 dakika önce
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