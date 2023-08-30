Bu sezon Avrupa'da başarı yakalamak isteyen Galatasaray, yaz transfer döneminde şu ana kadar 11 ismi kadrosuna kattı.





Stoper transferi için en çok ön plana çıkan isim Sergio Ramos oldu. Paris Saint-Germain ile kontratı sona eren 37 yaşındaki yıldız için bir süredir pazarlıklar devam ediyor.





Şampiyonlar Ligi'ni ön koşul olarak sunan İspanyol futbolcu ile maaş konusunda görüşmeler sürüyor, iki sezonluk kontrat için Galatasaray'da toplam 20 milyon Euro isteyen Ramos, yıllık 5 milyon Euro'ya ikna edilmeye çalışılıyor.









Galatasaray, merkez orta saha için ise ilk sıraya Marco Veratti'yi yazdı. Lucas Torreira'nın yanına hem 6 hem de 8 numara oynayabilen bir isim arayan sarı-kırmızılılar, 40 milyon Euro piyasa değeri bulunan Veratti'yi kiralamak için Paris Saint-Germain ve İtalyan oyuncuyla görüşüyor.





Alternatif isimler olarak da Tottenham'dan Ndombele ve Partey gündemde.















