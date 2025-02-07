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Galatasaray'da transfer rüzgarı: Cuesta'nın ardından iki bomba daha! İşte bonservisleri…

Galatasaray'da transfer rüzgarı: Cuesta'nın ardından iki bomba daha! İşte bonservisleri…

10:317/02/2025, Cuma
G: 7/02/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Galatasaray’da transferde durmak bilmiyor. Son olarak Carlos Cuesta’yı renklerine bağlayan sarı-kırmızılılar iki yıldızın daha transferini bitiriyor. İşte bonservisleri belli olan iki futbolcu…

’da transfer rüzgarı devam ediyor. Sarı-kırmızılılar biri Süper Lig’den iki yıldızı daha renklerine bağlamak istiyor. Galatasaray yönetimi futbolcular için teklif sundu. Detaylar haberimizde.

LİSTEDE 2 İSİM VAR

Kış transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Galatasaray son olarak Carlos Cuesta transferini gerçekleştirmişti. Cuesta sonrası hamlelerine devam eden Galatasaray'ın hedefinde 2 isim daha bulunuyor.

BONSERVİSLERİ BELLİ OLDU

Galatasaray'ın kış transfer dönemi kapanmadan renklerine bağlamak istediği o isimler Eren Elmalı ve Przemyslaw Frankowski.

Eren Elmalı için Trabzonspor'la yeniden temasa geçen Galatasaray, Sabah'ın haberine göre bordo-mavililere 4.5 milyon euroluk teklif yaptı.

Przemyslaw Frankowski için Lens'in 7 milyon euro istediği Milliyet'teki haberde yer alırken, Galatasaray'ın 5 milyon euro teklif yaptığı ve görüşmelerin sürdüğü aktarıldı.

Galatasaray bu 2 transferi bitirmek için yoğun çaba sarf ediyor.

TRANSFERLER HIZLA DEVAM EDİYOR

Nelsson’un Roma’ya transfer edilmesinin ardından Galatasaray, Genk’ten 25 yaşındaki stoper Carlos Cuesta’yı kadrosuna kattı.

Cuesta ile 3.5 yıllık sözleşme imzalandı ve oyuncunun bonservisi için 8 milyon Euro ödenecek. Oyuncuya her yıl belirli bir maaş ödemesi yapılacak. Ancak bu transferin taraftar tarafından çok beğenildiği söylenemez.

Bununla birlikte Cuesta’nın vatandaşı Sanchez, yeni takım arkadaşına destek vermekte. Galatasaray, Cuesta’nın maliyetini de duyurdu: “Futbolcunun eski kulübüne toplam 8 milyon Euro transfer bedeli ödenecek. Ayrıca oyuncuya 2024-2025 sezonundan itibaren 3,5 yıllık sözleşme ile maaş ödemeleri yapılacaktır.”



#Galatasaray
#Przemyslaw Frankowski
#Eren Elmalı

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