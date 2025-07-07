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Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

22:067/07/2025, Monday
Yeni Şafak
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Antrenmandan kare.
Antrenmandan kare.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleşen antrenmanla hazırlıkların sürdürdü.

Galatasaray, 2025-2026 sezonu hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanlarla sürdürdü.


Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleşen sabah idmanı laktat testi ve topa sahip olma çalışmasıyla gerçekleşti.


Topla ısınmayla başlayan akşam idmanı ise, dört grup halinde 5'e 1 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, dört takımlı turnuvayla sona erdi.


Sarı-kırmızılılar, yarın saat 12.30 ve 18.30'da yapacağı idmanlarla hazırlıklarını sürdürecek.






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