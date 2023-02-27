Galatasaray'da yeni sezonun en büyük planı ortaya çıktı

Barcelona'nın yeni sözleşme teklifini beğenmeyen Inaki Pena ve menajeri kendilerine gelen diğer teklifleri dinlemeye başladı. Geçtiğimiz sezon Fernando Muslera'nın yokluğunda Galatasaray kalesini koruyan ve sarı kırmızılıların büyük beğenisini kazanan 23 yaşındaki file bekçisi için temasların yeniden başladığı ifade edildi.

İspanya La Liga takımlarından Real Betis'in de yakından takip ettiği kalecinin, forma giyebileceği ve uzun vadeli bir proje arayışı içinde olduğu belirtildi.

Inaki Pena'nın Barcelona ile sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. İspanyol kaleci bu sezon sadece 3 resmi karşılaşmada forma giyebildi.







