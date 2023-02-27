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Spor

Galatasaray'da yeni sezonun en büyük planı ortaya çıktı

Devre arası transfer döneminde Kaan Ayhan, Nicolo Zaniolo ve Adekugbe'yi kadrosuna katan Galatasaray'dan flaş bir hamle geliyor. Sarı kırmızılılar Barcelona ile yeni sözleşme konusunda anlaşamayan Inaki Pena için devreye girdi.

18:21 . 27/02/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Inaki Pena geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Galatasaray'da kiralık olarak forma giymişti.

Inaki Pena geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Galatasaray'da kiralık olarak forma giymişti.

Barcelona'nın yeni sözleşme teklifini beğenmeyen Inaki Pena ve menajeri kendilerine gelen diğer teklifleri dinlemeye başladı. Geçtiğimiz sezon Fernando Muslera'nın yokluğunda Galatasaray kalesini koruyan ve sarı kırmızılıların büyük beğenisini kazanan 23 yaşındaki file bekçisi için temasların yeniden başladığı ifade edildi.

İspanya La Liga takımlarından Real Betis'in de yakından takip ettiği kalecinin, forma giyebileceği ve uzun vadeli bir proje arayışı içinde olduğu belirtildi.

Inaki Pena'nın Barcelona ile sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. İspanyol kaleci bu sezon sadece 3 resmi karşılaşmada forma giyebildi.



#Inaki Pena
#Barcelona
#Galatasaray
2 saat önce
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Galatasaray'da yeni sezonun en büyük planı ortaya çıktı
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