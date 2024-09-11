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Spor

Galatasaray'da yönetime Kerem Aktürkoğlu eleştirisi

A Milli Futbol Takımı'nın Uluslar Ligi'nde İzlanda'ya karşı oynadığı maçta hat-trick yapan Kerem Aktürkoğlu, performansıyla Galatasaraylı taraftarları pişman etti.

15:06 - 11/09/2024 Çarşamba
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Kerem Aktürkoğlu, A Milli Takım'la İzlanda karşısında 3 gole imzasını attı.
Kerem Aktürkoğlu, A Milli Takım'la İzlanda karşısında 3 gole imzasını attı.

Galatasaray'ın 12 milyon Euro'ya Benfica'ya sattığı Kerem Aktürkoğlu, A Milli Takım forması altında İzlanda'ya hat-trick yaparak gündeme oturdu.


Kerem Aktürkoğlu'nun bu haberi sonrası ise Galatasaray'da yeni bir tartışmanın başladığı belirtildi. Milliyet'in haberine göre Kerem Aktürkoğlu'nun bonservis bedeli düşük bulunduğu için taraftar, yönetimi eleştiriyor.


Öte yandan yönetime yönelik tepkilerinde bir diğer nokta ise Kerem Aktürkoğlu'nun yerinin doldurulmamış olması.


Haberde teknik direktör Okan Buruk'un da Kerem Aktürkoğlu'nun ayrılığıyla planlarının bozulduğu ifade edildi. Buruk'un yönetimden bir an önce transfer beklediği aktarıldı.




#Galatasaray
#Kerem Aktürkoğlu
#İzlanda
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