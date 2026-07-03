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Galatasaray'dan Amedspor'a transfer oldu! 3+1 yıllık imza attı

Galatasaray'dan Amedspor'a transfer oldu! 3+1 yıllık imza attı

11:523/07/2026, Cuma
G: 3/07/2026, Cuma
Yeni Şafak
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Berk Kızıldemir 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Berk Kızıldemir 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Süper Lig'de mücadele edecek Amedspor, kadrosunu genişletmeye devam ediyor. Kulüp, Galatasaray altyapısında yetişen 20 yaşındaki Berk Kızıldemir'i transfer ettiğini duyurdu.

Süper Lig'in yeni takımlarından Amedspor, Galatasaray altyapısından yetişen Berk Kızıldemir'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, sağ kanat mevkisinde görev alan 20 yaşındaki futbolcu ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Kulübümüz, 2026-2027 sezonu transfer çalışmaları kapsamında Galatasaray altyapısında yetişen, sağ kanat pozisyonunda görev yapan 20 yaşındaki genç oyuncu Berk Kızıldemir ile 3+1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Berk Kızıldemir'e kulübümüze hoş geldin diyor, Amedspor forması altında başarılarla dolu bir kariyer diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

#Galatasaray
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