Galatasaray'dan ilginç istatistik: Vodafone Park'ta galibiyet alamadılar

2015-2016 sezonun ikinci yarısında açılan Vodafone Park, Galatasaray ile Beşiktaş ilk defa 2016-2017 sezonun ilk yarısında karşı karşıya gelmiş bu karşılaşma 2-2 sona ermişti. Ardından oynanan 5 karşılaşmada ise Beşiktaş bütün maçları kazandı. Sarı-kırmızılı ekip Vodafone Park'ta henüz galibiyet yüzü göremedi. Bu karşılaşmalarda 5 Beşiktaş galibiyeti 1 beraberlik çıkarken, Beşiktaş 11 gol attı, Galatasaray'ın Vodafone Park'ta sadece 3 golü var.