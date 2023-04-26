Galatasaray'dan ilginç istatistik: Vodafone Park'ta galibiyet alamadılar

Beşiktaş-Galatasaray
Süper Lig'in 32.haftasında Beşiktaş evinde Galatasaray'ı konuk edecek. Pazar günü saat 19.00'da başlayacak karşılaşma öncesi Galatasaray ligde 70 puanla lider, Beşiktaş ise 62 puanla 3.sırada yer alıyor.
Galatasaray Vodafone Park'ta kazanamadı
2015-2016 sezonun ikinci yarısında açılan Vodafone Park, Galatasaray ile Beşiktaş ilk defa 2016-2017 sezonun ilk yarısında karşı karşıya gelmiş bu karşılaşma 2-2 sona ermişti. Ardından oynanan 5 karşılaşmada ise Beşiktaş bütün maçları kazandı. Sarı-kırmızılı ekip Vodafone Park'ta henüz galibiyet yüzü göremedi. Bu karşılaşmalarda 5 Beşiktaş galibiyeti 1 beraberlik çıkarken, Beşiktaş 11 gol attı, Galatasaray'ın Vodafone Park'ta sadece 3 golü var.