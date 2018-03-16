Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi

Galatasaray'dan sürpriz bir transfer hamlesi geldi. Sarı-kırmızılı takım İsveç ekibi IFK Tumba'da forma giyen genç futbolcu Ouseynou Ceesay'ı Türkiye'ye getirdi.

20 yaşındaki oyuncu yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

Türkiye'de bir hafta geçirdim ve Galatasaray'ın U21 takımıyla antrenmana çıktım. Onlar benden memnun kaldılar. Yakın zamanda orada olacağım. Umuyorum ki A takımla çalışma fırsatı da elde edeceğim. Galatasaray çılgın bir kulüp. Ligde 20 kez şampiyon oldular ve Şampiyonlar Ligi'ne de başarılı bir katılım sağladılar. Bir filmde gibiydim. Çok az insan hayatında böyle bir şans yakalar.

Oyuncunun Türk menajeri Necmettin Çelikhan ise yaptığı açıklamada şunları kaydetti: