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Galatasaray'dan yıllık 4 milyon Euro alıyordu şimdi teklif bile gelmiyor

Galatasaray'a transferi büyük ses getiren ve geldiği ilk iki sezonda etkili performanslar sergileyen Sofiane Feghouli, sonraki sezonlarda dalgalı bir performans göstermiş ve yaz transfer döneminde takımdan ayrılmıştı. Bonservisi elinde olan futbolcuya teklif bile gelmediği belirtildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaraydan yıllık 4 milyon Euro alıyordu şimdi teklif bile gelmiyor
Babel ve Feghouli transfer döneminde Galatasaray'dan ayrılmıştı.

Galatasaray'a transferi ses getiren ve sonrasında gelen iki sezonda dikkat çekici performanslar gösteren Feghouli, sonrasında form düşüklüğü yaşamış ve sözleşmesinin bitimiyle takımdan ayrılmıştı.

Galatasaray forması giyerken bonuslarla birlikte yıllık 4 milyon euro gelir elde eden oyuncu, sarı kırmızılılardan ayrıldıktan sonra hiçbir takımla anlaşmadı.

Feghouli'nin ilgi gösteren takımlardan yüksek rakamlar talep ettiği bu yüzden resmi bir teklif almadığı öğrenildi.

  • Uzun süredir forma giymeyen 32 yaşındaki Feghouli'nin futbola veda edebileceği aktarıldı.


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