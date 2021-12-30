Spor Galatasarayı yıkan Abdülkadir 4 yıl önce futbolu bırakıyormuş
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Galatasaray'ı yıkan Abdülkadir 4 yıl önce futbolu bırakıyormuş

Türkiye Kupası'nda Galatasaray'ı eleyerek dikkatleri üzerine çeken Altaş Denizlispor'a turu getiren 21 yaşındaki kaleci Abdülkadir Sünger'in 4 yıl önce trafik kazası geçirdiği ve futbolu bırakmanın eşiğinden döndüğü öğrenildi.

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Haber Merkezi DHA
Galatasarayı yıkan Abdülkadir 4 yıl önce futbolu bırakıyormuş
Galatasaray karşısındaki performansıyla maça damga vurmuştu.

Galatasaray karşısında yaptığı kurtarışlar, seri penaltılarda gole çevirdiği atış ve kurtardığı penaltıyla Denizlispor'a turu getiren kaleci Abdülkadir'in 2017 yılında trafik kazası geçirdiği öğrenildi.

Denizlispor'un U19 takımındayken antrenmanlara kullandığı elektrikli bisikletle gidip gelen Abdülkadir Sünger, bir otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç kalecinin sol ayağında ciddi yaralanma oldu. Bir süre hastanede tedavisi yapılan ve ameliyat geçiren Abdülkadir'in bu dönemde futbolu bırakmaya karar verdiği ortaya çıktı. Sünger'i kaleci antrenörü Remzi Özdemir futbola dönmeyi tekrar ikna etti. Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi fizyoterapistlerinin özel bir tedavi uyguladığı futbolcu aynı yıl sezonun ikinci yarısına yetiştirildi.

Yücel İldiz A takıma aldı

Denizlispor'un U19 takımında kaleyi devralan Abdülkadir Sünger, A takım kaleci antrenörü İsmail Güney tarafından fark edilerek Yücel İldiz'e önerildi. İldiz genç futbolcuyu A takım kadrosuna dahil etti. Abdülkadir, performansıyla Adam Stackhowiak'tan sonra takımın ikinci kalecisi oldu. Bir dönem kariyerinin baharından yeşil sahalardan kopma noktasına gelen genç file bekçisi, en son Galatasaray deplasmanında gösterdiği performansla takımını tura taşırken, tüm dikkatleri de üzerine çekti.

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