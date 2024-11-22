Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın deplasmanda Sipay Bodrum FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

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Galatasaray'ın Bodrum FK maçı kamp kadrosu belli oldu. Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Mauro Icardi ve Ismail Jakobs ile sarı kart cezalısı Davinson Sanchez dışında eksik bulunmuyor.