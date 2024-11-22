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Galatasaray'ın kadrosu belli oldu

Galatasaray'ın kadrosu belli oldu

15:4622/11/2024, Cuma
Yeni Şafak
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk

Süper Lig'de Bodrum FK'ya konuk olacak Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu. Mauro Icardi, Ismail Jakobs ve Davinson Sanchez kafilede yer almadı.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın deplasmanda Sipay Bodrum FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.


Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, dinamik ısınmayla başladı. İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam antrenman, taktik organizasyonlarla tamamlandı.


Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 19.00'da Sipay Bodrum FK'ye konuk olacak.




Kadro açıklandı

Galatasaray'ın Bodrum FK maçı kamp kadrosu belli oldu. Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Mauro Icardi ve Ismail Jakobs ile sarı kart cezalısı Davinson Sanchez dışında eksik bulunmuyor.


İşte sarı-kırmızılıların Bodrum FK kafilesi:

Galatasaray'ın Bodrum FK maçı kadrosu
#Galatasaray
#Süper Lig
#Bodrum FK

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