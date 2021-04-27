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Spor Galatasarayın Kemerburgazdaki tesislerine silahlı baskın
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Galatasaray'ın Kemerburgaz'daki tesislerine silahlı baskın

Galatasaray'ın 3 yıldır süren hukuk mücadelesini kazanarak mart ayında maden firmasını tahliye ettirdiği Kemerburgaz'daki araziye eli silahlı bir grup baskın yaptı. Araziye iki kamyon dolusu kum döken ve güvenlik görevlilerini etkisiz hale getiren grup hakkında, 18 Nisan'da zabıta, karakol ve savcılığa başvuru yapıldı.

Haber Merkezi DHA
Galatasarayın Kemerburgazdaki tesislerine silahlı baskın
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, geçtiğimiz günlerde arazinin açılışını yapmıştı

Galatasaray'ın Kemerburgaz'da tesis yapmak istediği araziye, eli silahı bir grup tarafından baskın yapıldı. Daha önce bir maden firmasının araziyi 3 yıldır depolama ve çimento yapmak için kullandığı belirtilmişti. Buna son veren ve arazinin bir kısmını tel örgüler ile çevirten Galatasaray Yönetimi, 7 Nisan'da arazinin tanıtımını yapmış ve buraya yapılacak tesislerden bahsetmişti.

Başkan Mustafa Cengiz ve yöneticiler futbol sahaları yapmayı planladığı arazi konusunda bilgiler vermişti. Yapılan basın toplantısında Başkan Cengiz şu ifadeleri de kullanmıştı:

"Eyüp Kaymakamımıza ve Eyüp Belediyesi başkanına çok teşekkür ediyorum. Bu arazide verilen maden ruhsatı sebebiyle mücadelemiz üç yıl sürdü. Mücadelenin bize verdiği stresi ve endişeyi size anlatamam. Madenci ile asla görüşmedik. Ben hiç görüşmedim. Herkes Ada'da olduğu gibi belli bir menfaat bekliyor. Beni şoke eden, ruhsatı olmayan, ruhsatsız birinin yargının dehlizlerine, boşluklarına dayanarak bu olayı bugünlere kadar sürdürmesi oldu. Bizleri çok şaşırttı. Burada güvenliği de sağlıyoruz; bundan sonra güvenlik kulübeleri koyacağız. Türk bayrağı ve Galatasaray bayrağı dikeceğiz. Yoldan görünmesi için çok yüksek olacak. 15 gün içinde onu dikeriz. Buradan Galatasaray'ın şanlı bayrağı dosta düşmana dalgalanır inşallah."

  • Gözdağı verilmek istendi
  • Bu tanıtım ve açıklamaların ardından kısa bir süre sonra maden firmasına bağlı ve silahlı oldukları iddia edilen bir grup, tesislere baskın gerçekleştirdi ve araziye iki kamyon dolusu kum dökerek gözdağı vermek istedi. Galatasaray Kulübü'nün güvenlikçileri etkisiz hale getirilirken bu olayın ardından kulüp avukatları zabıta, karakol ve savcılığa başvurdu. Konu için bilgisine başvurulan Galatasaraylı yöneticiler şimdilik bir açıklama yapmadı.

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