Galatasaray'ın listesinde olan isimden dev transfer

Gravenberch - Bayern Münih
Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Gravenberch, İngiltere Premier Lig'inde forma giyecek. 21 yaşındaki orta saha oyuncusunun bonservisi için 40 milyon Euro ödeneceği iddia edildi.
Liverpool Teknik Direktörü Jurgen Klopp'un kadrosunda görmek istediği genç oyuncunun kısa süre içerisinde İngiltere'ye gidip yeni takımıyla antrenmanlara çıkması bekleniyor.
Hatırlanacağı üzere Gravenberch ile ilgili transfer iddialarının arasında Galatasaray'ın da adı geçiyordu. Sarı kırmızılıların oyuncuyu kiralamak için girişimlerinin olduğu öne sürülmüştü.
İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Gravenberch'in Liverpool ile 5 yıllık sözleşme imzalayacağını duyurdu.