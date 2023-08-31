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Spor

Galatasaray'ın listesinde olan isimden dev transfer

Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Bayern Münihli Gravenberch, İngiliz devi Liverpool'a transfer oluyor. Kırmızıların genç futbolcunu transferi için 40 milyon Euro ödeme yapması bekleniyor.

21:48 . 31/08/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Gravenberch - Bayern Münih

Gravenberch - Bayern Münih

Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Gravenberch, İngiltere Premier Lig'inde forma giyecek. 21 yaşındaki orta saha oyuncusunun bonservisi için 40 milyon Euro ödeneceği iddia edildi.

Liverpool Teknik Direktörü Jurgen Klopp'un kadrosunda görmek istediği genç oyuncunun kısa süre içerisinde İngiltere'ye gidip yeni takımıyla antrenmanlara çıkması bekleniyor.

Hatırlanacağı üzere Gravenberch ile ilgili transfer iddialarının arasında Galatasaray'ın da adı geçiyordu. Sarı kırmızılıların oyuncuyu kiralamak için girişimlerinin olduğu öne sürülmüştü.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Gravenberch'in Liverpool ile 5 yıllık sözleşme imzalayacağını duyurdu.


#Galatasaray
#Gravenberch
#Liverpool
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