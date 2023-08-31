Galatasaray'ın listesinde olan isimden dev transfer

Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Gravenberch, İngiltere Premier Lig'inde forma giyecek. 21 yaşındaki orta saha oyuncusunun bonservisi için 40 milyon Euro ödeneceği iddia edildi.

Hatırlanacağı üzere Gravenberch ile ilgili transfer iddialarının arasında Galatasaray'ın da adı geçiyordu. Sarı kırmızılıların oyuncuyu kiralamak için girişimlerinin olduğu öne sürülmüştü.