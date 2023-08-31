Galatasaray'ın rakipleri bugün belli olacak

Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları, 19-20 Eylül'de başlayıp 12-13 Aralık'ta sona erecek. Gruplarında ilk iki sırayı alacak takımlar tur atlayacak. Grup üçüncüleri ise yollarına UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Son sırayı alanlar ise Avrupa'ya veda edecek.