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Spor

Galatasaray'ın rakipleri bugün belli olacak

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2023-24 sezonu grup kuraları bugün saat 19.00'da Monaco'da çekilecek. Gecen sezonun Süper Lig şampiyonu Galatasaray, tek Türk temsilcisi olarak kuraya 4. torbadan girecek.

11:34 . 31/08/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Galatasaray 17. kez Şampiyonlar Ligi gruplarında yer alacak.

Galatasaray 17. kez Şampiyonlar Ligi gruplarında yer alacak.

Devler Ligi'nde 2023-2024 sezonu grup kuralarının çekimi bugün yapılacak. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplar, Monaco'daki Grimaldi Forum'da saat 19.00'da çekilecek kuranın ardından belirlenecek.


Geçen sezonun Süper Lig şampiyonu Galatasaray, tek Türk temsilcisi olarak kuraya 4. torbadan girecek.





İlk maçlar 19-20 Eylül'de

Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları, 19-20 Eylül'de başlayıp 12-13 Aralık'ta sona erecek. Gruplarında ilk iki sırayı alacak takımlar tur atlayacak. Grup üçüncüleri ise yollarına UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Son sırayı alanlar ise Avrupa'ya veda edecek.


Geçen sezon Manchester City'nin mutlu sona ulaştığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nin finali, 1 Haziran 2024'te İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanacak.


Şampiyonlar Ligi takımları ve yer alacakları torbalar şöyle:




#Şampiyonlar Ligi
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#UEFA
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