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Galatasaray'ın tarihindeki ikinci Hollandalı rakibi AZ Alkmaar oldu

Galatasaray'ın tarihindeki ikinci Hollandalı rakibi AZ Alkmaar oldu

12:0127/11/2024, Çarşamba
AA
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Galatasaray, Avrupa Ligi'nde yenilgisiz ilerliyor.
Galatasaray, Avrupa Ligi'nde yenilgisiz ilerliyor.

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 5. hafta maçında yarın konuk olacağı AZ Alkmaar, sarı-kırmızılı takımın tarihinde karşılaştığı ikinci Hollanda temsilcisi olacak. Sarı-kırmızılılar daha önce PSV ile rakip olmuştu.

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 5. hafta maçında yarın konuk olacağı AZ Alkmaar, sarı-kırmızılı takımın tarihinde karşılaştığı ikinci Hollanda temsilcisi olacak. AZ Alkmaar ile Avrupa kupalarında ilk kez eşleşen Galatasaray, daha önce bu ülkeden sadece PSV ile rakip oldu. PSV ile ilk olarak 1987-1988 sezonu Şampiyon Kulüpler Kupası ilk turunda karşılaşan sarı-kırmızılılar, bu takımla tarihinde 8 maç oynayıp, 2 galibiyet, 6 yenilgi aldı.


PSV Galatasaray'ı elediği sezon Avrupa şampiyonu oldu


PSV, tarihindeki en önemli başarılardan birini kazandığı sezonda Galatasaray'la eşleşti. 1987-1988 sezonu Şampiyon Kulüpler Kupası'nı kazanan PSV, organizasyonun birinci turunda Galatasaray ile rakip oldu. Sarı-kırmızılı takımı evinde 3-0 yenen Hollanda ekibi, İstanbul'da 2-0 kaybetmesine rağmen tur atlayan taraf oldu. PSV, Avrupa şampiyonluğuna giden yolda tek mağlubiyeti Galatasaray karşısında yaşadı.


AZ Alkmaar ile ilk randevu


Galatasaray ile AZ Alkmaar, resmi müsabakalarda ilk kez karşı karşıya gelecek. Türkiye'nin Avrupa'da en çok maça çıkan takımı olan sarı-kırmızılı ekip, AZ Alkmaar ile ilk kez eşleşti. AZ Alkmaar, Galatasaray'ın mücadele edeceği ikinci Hollanda temsilcisi olacak.


Türk takımlarına karşı AZ Alkmaar


AZ Alkmaar, Türk takımlarıyla toplamda 7 kez karşılaştı. Hollanda ekibi, Başakşehir, Fenerbahçe ve Kayserispor'la karşı karşıya geldiği 7 maçta 4 galibiyet ve 3 beraberlik yaşarken, hiç yenilmedi.



#AZ Alkmaar
#Galatasaray
#PSV
#UEFA Avrupa Ligi

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