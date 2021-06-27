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Galatasaray'ın teklif yaptığı Kostas Fortounis sezonu kapattı

Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan Yunan 10 numara Kostas Fortounis'in çapraz bağları koptu. Yıldız oyuncunun uzun süre sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Fortounis'in bu sezon forma giymesinin zor olduğu belirtildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasarayın teklif yaptığı Kostas Fortounis sezonu kapattı
Kostas Fortounis

Galatasaray'ın 10 numara adayları arasında yer alan hatta transfer teklifi yapılan Kostas Fortounis ciddi bir sakatlık yaşadı. Yıldız oyuncunun çapraz bağlarının koptuğu belirtildi.

Fortounis'in tedavi sürecinin uzun süreceği aktarılırken Yunan futbolcunun sezonu kapattığı öngörülüyor.

Fourtounis, geçtiğimiz sezon 46 resmi maça çıktı. 9 gol atan orta saha oyuncusu 13 de asist yapma başarısı gösterdi.

  • Yunanistan Milli Takımı'nda da forma giyen oyuncunun piyasa değeri 8 milyon Euro olarak belirlenmişti.
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