Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nu 12 puanla lider bitirerek play-off oynamadan direkt son 16'ya kalan Galatasaray'ın muhtemel rakipleri belli oldu.
Lazio, Marsilya ve Lokomotiv Moskova'nın yer aldığı grupta 3 galibiyet ve 3 beraberlik alarak yenilgisiz bir şekilde adını son 16 turuna yazdıran sarı-kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden tek takım konumunda bulunuyor.
Saat 20.45 ve 23.00 seanslarında oynanan maçların ardından son 16'ya kalan 8 takım belli oldu.
- Atalanta
- Porto
- Sevilla
- Leipzig
- Rangers
- Betis
- Barcelona
- *Braga-Sheriff maçı uzatmalara gitti.
Galatasaray'ın #UEL'deki muhtemel rakipleri;
▪ Atalanta
▪ Porto
▪ Sevilla
▪ Leipzig
▪ Rangers*
▪ Betis*
▪ Barcelona*
❗Braga-Sheriff maçı uzatmalara gitti. pic.twitter.com/AMrfSS8gbS
Galatasaray'ın #UEL'deki muhtemel rakipleri;
UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman?
- UEFA Genel Merkezi'nde düzenlenecek kura töreni 25 Şubat Cuma günü(bugün) yapılacak. Son 16 turu eşleşmelerinin belli olacağı kura çekimi saat 14.00'te başlayacak. Galatasaray lider tamamladığı için kura çekimine seri başı olarak katılacak.