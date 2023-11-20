"Puma, işbu Sponsorluk ve Lisans Sözleşmesi kapsamında Şirketimize toplamda net 25.000.000 EURO tutarında bir sabit ödeme, sportif başarıya dayalı oluşturulmuş olan prim ve ödül sistemine uygun olarak prim ödemesi ve bunların dışında ayrıca Puma tarafından satışı yapılacak olan Şirketimiz Lisanslı ürünleri üzerinden hesaplanacak tutarda telif ödemesi yapacaktır"