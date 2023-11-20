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Spor

Galatasaray'ın yeni forma tedarikçisi: Puma

Galatasaray, Puma ile 5 yıllık sponsorluk sözleşmesi imzalandığını açıkladı. Sarı-kırmızılı kulüp, 5 yıl içerisinde kasasına toplam 25 milyon euro koyacak.

20:16 - 20/11/2023 Pazartesi
Güncelleme: 20:39 - 20/11/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
5 yıllık anlaşma imzalandı.

5 yıllık anlaşma imzalandı.

Sarı-kırmızılı kulüp 1 Temmuz 2024'ten itibaren forma tedarikçiliği için PUMA ile anlaşma sağladığını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.


Galatasaray'ın açıklaması:

"Puma, işbu Sponsorluk ve Lisans Sözleşmesi kapsamında Şirketimize toplamda net 25.000.000 EURO tutarında bir sabit ödeme, sportif başarıya dayalı oluşturulmuş olan prim ve ödül sistemine uygun olarak prim ödemesi ve bunların dışında ayrıca Puma tarafından satışı yapılacak olan Şirketimiz Lisanslı ürünleri üzerinden hesaplanacak tutarda telif ödemesi yapacaktır"


Sarı-kırmızılı kulübün sezon sonunda uzun yıllardır forma tedarikçilliğini yaptığı Nike ile sözleşmesi sona eriyordu.






#Galatasaray
#Sponsorluk
#PUMA
2 saat önce
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