5 yıllık anlaşma imzalandı.
Sarı-kırmızılı kulüp 1 Temmuz 2024'ten itibaren forma tedarikçiliği için PUMA ile anlaşma sağladığını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
"Puma, işbu Sponsorluk ve Lisans Sözleşmesi kapsamında Şirketimize toplamda net 25.000.000 EURO tutarında bir sabit ödeme, sportif başarıya dayalı oluşturulmuş olan prim ve ödül sistemine uygun olarak prim ödemesi ve bunların dışında ayrıca Puma tarafından satışı yapılacak olan Şirketimiz Lisanslı ürünleri üzerinden hesaplanacak tutarda telif ödemesi yapacaktır"
Sarı-kırmızılı kulübün sezon sonunda uzun yıllardır forma tedarikçilliğini yaptığı Nike ile sözleşmesi sona eriyordu.