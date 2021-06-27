Spor Galatasarayın yeni transferi Aytaç Karadan sosyal medyayı sallayan gol
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Galatasaray'ın yeni transferi Aytaç Kara'dan sosyal medyayı sallayan gol

Galatasaray'ın yeni transferi Aytaç Kara sarı kırmızılı forma ile çıktığı ilk maçta golle tanıştı. Kara, Dinamo Bükreş ile oynanan maçta kazanılan frikik atışında sert bir vuruş denedi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasarayın yeni transferi Aytaç Karadan sosyal medyayı sallayan gol
Galatasaray'ın yeni transferi Aytaç Kara, Dinamo Bükreş maçında frikikten attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi.

Galatasaray'ın Dinamo Bükreş ile oynadığı hazırlık maçında yeni transfer Aytaç Kara dikkat çekici bir gole imza attı.

27 yaşındaki futbolcu kazanılan serbest vuruşta topun başına gelirken sert bir vuruş denedi ve barajı aşmayı başardı. Takımını 1-0 öne geçiren orta saha oyuncusu büyük sevinç yaşadı. Aytaç Kara böylelikle Galatasaray ile çıktığı ilk maçta golle tanışmış oldu.

  • 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Kasımpaşa ile sözleşmesi bittikten sonra sarı kırmızılılarla anlaşmış ve bedelsiz olarak kadroya katılmıştı.

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