Galatasaray'ın yeni transferi Aytaç Kara'dan sosyal medyayı sallayan gol

Galatasaray'ın Dinamo Bükreş ile oynadığı hazırlık maçında yeni transfer Aytaç Kara dikkat çekici bir gole imza attı.
27 yaşındaki futbolcu kazanılan serbest vuruşta topun başına gelirken sert bir vuruş denedi ve barajı aşmayı başardı. Takımını 1-0 öne geçiren orta saha oyuncusu büyük sevinç yaşadı. Aytaç Kara böylelikle Galatasaray ile çıktığı ilk maçta golle tanışmış oldu.
- 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Kasımpaşa ile sözleşmesi bittikten sonra sarı kırmızılılarla anlaşmış ve bedelsiz olarak kadroya katılmıştı.
Galatasaray'ın Dinamo Bükreş ile oynadığı hazırlık maçında yeni transfer Aytaç Kara dikkat çekici bir gole imza attı.
Galatasaray'ın Dinamo Bükreş ile oynadığı hazırlık maçında yeni transfer Aytaç Kara dikkat çekici bir gole imza attı.— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) June 27, 2021