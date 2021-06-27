Spor Galatasarayın yıldızı Mostafa Mohamed hazırlık maçında sakatlandı
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Galatasaray'ın yıldızı Mostafa Mohamed hazırlık maçında sakatlandı

Galatasaray, yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçında Dinamo Bükreş ile karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılıların Rumen takımıyla yaptığı mücadelenin 5. dakikasında Mısırlı forvet Mostafa Mohamed sakatlık yaşadı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasarayın yıldızı Mostafa Mohamed hazırlık maçında sakatlandı
Galatasaray'da Mostafa Mohamed hazırlık maçında sakatlık yaşadı. Mısırlı futbolcu tedavisi için saha kenarına alındı.

Galatasaray'ın yıldız forveti Mostafa Mohamed, Dinamo Bükreş ile yapılan hazırlık maçında sakatlandı.

Yakaladığı gol pozisyonunda şutunu çıkartan Mohamed, Dinamo Bükreşli futbolcunun müdahalesi sonrasında sakatlık yaşadı.

Dizini tutan başarılı forvet saha kenarına alınırken kontrollerinin yapılması için oyundan çıkartıldı.

Genç futbolcu Ali Yavuz Kol sahaya dahil oldu.

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