Galatasaray'ın yıldızı Mostafa Mohamed hazırlık maçında sakatlandı

Galatasaray'ın yıldız forveti Mostafa Mohamed, Dinamo Bükreş ile yapılan hazırlık maçında sakatlandı.
Yakaladığı gol pozisyonunda şutunu çıkartan Mohamed, Dinamo Bükreşli futbolcunun müdahalesi sonrasında sakatlık yaşadı.
Dizini tutan başarılı forvet saha kenarına alınırken kontrollerinin yapılması için oyundan çıkartıldı.
Genç futbolcu Ali Yavuz Kol sahaya dahil oldu.
Galatasaray'ın yıldız forveti Mostafa Mohamed, Dinamo Bükreş ile yapılan hazırlık maçında sakatlandı
Galatasaray'ın yıldız forveti Mostafa Mohamed, Dinamo Bükreş ile yapılan hazırlık maçında sakatlandı— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) June 27, 2021