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Spor

Galatasaraylı eski futbolcu Omar'dan tepki çeken açıklama

Galatasaray'ın 2020 yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Omar Elabdellaoui'nin sosyal medyaya yansıyan açıklamaları Galatasaraylı taraftarların tepkisini çekti.

15:01 . 30/06/2023 Cuma
Yeni Şafak
Omar Elabdellaoui, geçtiğimiz sezonun son bölümünde Galatasaray formasıyla sahaya çıkmaya başlamıştı.

Omar Elabdellaoui, geçtiğimiz sezonun son bölümünde Galatasaray formasıyla sahaya çıkmaya başlamıştı.

Galatasaray'da evinde geçirdiği kaza sonrasında gözünden ciddi bir sağlık sorunu yaşayan Omar Elabdellaoui, dönemin yönetimi tarafından ameliyat ettirilmiş ve tedavisi özenle sürdürülmüştü. Kontratını feshetmek yerine oyuncusuna sahip çıkan Galatasaray'da taraftarları kızdıran bir gelişme yaşandı.

Sezon başında Galatasaray'dan ayrılan Kuzey Afrika asıllı Norveçli futbolcu Omar Elabdellaoui'nin sosyal medyaya yansıyan açıklamaları tepki çekti. Bunun sebebi ise 31 yaşındaki futbolcunun sarı kırmızılıların göstermiş olduğu ilgi alakaya rağmen vermiş olduğu mesajlar.

İddiaya göre Omar, Galatasaray kariyeri için, "Galatasaray benim için pişmanlıktı. Kendi ülkemde çok mutluyum." ifadelerini kullandı. 31 yaşındaki futbolcudan konuya ilişkin henüz bir düzeltme gelmezken sarı kırmızılı taraftarlar sosyal medya hesaplarından oyuncuya tepki içerikli mesajlar attı.



#Galatasaray
#Omar Elabdellaoui
#Bodo Glimt
1 saat önce
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