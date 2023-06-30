Galatasaraylı eski futbolcu Omar'dan tepki çeken açıklama

Galatasaray'da evinde geçirdiği kaza sonrasında gözünden ciddi bir sağlık sorunu yaşayan Omar Elabdellaoui, dönemin yönetimi tarafından ameliyat ettirilmiş ve tedavisi özenle sürdürülmüştü. Kontratını feshetmek yerine oyuncusuna sahip çıkan Galatasaray'da taraftarları kızdıran bir gelişme yaşandı.

Sezon başında Galatasaray'dan ayrılan Kuzey Afrika asıllı Norveçli futbolcu Omar Elabdellaoui'nin sosyal medyaya yansıyan açıklamaları tepki çekti. Bunun sebebi ise 31 yaşındaki futbolcunun sarı kırmızılıların göstermiş olduğu ilgi alakaya rağmen vermiş olduğu mesajlar.

İddiaya göre Omar, Galatasaray kariyeri için, "Galatasaray benim için pişmanlıktı. Kendi ülkemde çok mutluyum." ifadelerini kullandı. 31 yaşındaki futbolcudan konuya ilişkin henüz bir düzeltme gelmezken sarı kırmızılı taraftarlar sosyal medya hesaplarından oyuncuya tepki içerikli mesajlar attı.







