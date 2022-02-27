Spor Galatasaraylı futbolcular, Omar Elabdellaouiyi alkışlayarak karşıladı
FUTBOL FUTBOL

Galatasaraylı futbolcular, Omar Elabdellaoui'yi alkışlayarak karşıladı

Galatasaraylı futbolcular 14 ay sonra iç sahada ilk defa resmi bir maça çıkan Omar Elabdellaoui için sıraya dizilip, Norveçli futbolcuyu alkışladı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
​Galatasaraylı futbolcular, Omar Elabdellaouiyi alkışlayarak karşıladı
Omar Elabdellaoui'nin karşılanma anı

Geçen sene 2021 yılına girerken havai fişek patlaması sonucu gözünden yaralanan Omar Elabdellaoui, uzun süre sahalardan uzak kalmıştı.

Göztepe maçıyla sahaya dönmüştü

Yoğun bir tedavi sürecinin ardından Göztepe maçıyla birlikte sahalara dönen Norveçli futbolcu, bir yılı aşkın bir süre sonunda NEF Stadyumu'nda kendi seyircisinin önüne çıktı.

Takım arkadaşlarından jest

14 ay sonra iç saha maçında oynayacak olan Omar Elabdellaoui için Galatasaraylı futbolcular sıraya dizildiler ve 30 yaşındaki futbolcuyu alkışladılar.

  • "Harika bir dönüş oldu"
  • Omar Elabdellaoui hakkında konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, "Omar uzun süre yalnız başına savaştı. Biz takım olarak elimizden gelen desteği verdik. Onun için harika bir dönüş oldu" ifadelerini kullandı.
Gedsondan muhteşem gol

Gedson'dan muhteşem gol

​​Galatasaray sahasında Rizespor'u konuk ediyor.
İlk kafile İstanbula ulaştı

İlk kafile İstanbul'a ulaştı

'Biz yola çıktıktan 10 saat sonra işgal edilmiş.'
Rusyanın Ukraynaya yönelik başlattığı işgal girişiminde dördüncü gün: Dakika dakika bölgedeki son gelişmeler

Rus caydırıcı güçlerinin özel savaş görevi durumuna geçirilmesini emretti.

​Ukrayna'dan gelen vatandaşlarımız Türkiye sınırına ulaştı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.