Galatasaraylı futbolcular, Omar Elabdellaoui'yi alkışlayarak karşıladı

Geçen sene 2021 yılına girerken havai fişek patlaması sonucu gözünden yaralanan Omar Elabdellaoui, uzun süre sahalardan uzak kalmıştı.

Göztepe maçıyla sahaya dönmüştü

Yoğun bir tedavi sürecinin ardından Göztepe maçıyla birlikte sahalara dönen Norveçli futbolcu, bir yılı aşkın bir süre sonunda NEF Stadyumu'nda kendi seyircisinin önüne çıktı.

Takım arkadaşlarından jest

14 ay sonra iç saha maçında oynayacak olan Omar Elabdellaoui için Galatasaraylı futbolcular sıraya dizildiler ve 30 yaşındaki futbolcuyu alkışladılar.

"Harika bir dönüş oldu"

Omar Elabdellaoui hakkında konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, "Omar uzun süre yalnız başına savaştı. Biz takım olarak elimizden gelen desteği verdik. Onun için harika bir dönüş oldu" ifadelerini kullandı.