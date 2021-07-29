Galatasaraylı futbolcunun maçta çekilen görüntüsü isyan ettirdi

Galatasaray, 5-1’in rövanşında PSV’ye bu kez de 2-1 yenildi ve Şampiyonlar Ligi'ne ön eleme turunda veda etti.

Mücadeleye yedek kulübesinde başlayan ve forma şansı bulamayan Feghouli'nin karşılaşmada çekilen görüntüleri ise sosyal medyada gündem oldu.

Bir taraftarın tribünden çektiği görüntülerde Cezayirli yıldızın kilo aldığı ve ısınırken bile zorlandığı görüldü.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, isteksiz tavırlarıyla da dikkati çeken 31 yaşındaki futbolcuya sosyal medya hesaplarından isyan etti.

İşte Feghouli'nin tepki çeken o görüntüleri

Seni de Maça çağırdık zahmet oldu ya kusura bakma pic.twitter.com/AjMICFa9eq REKLAM July 28, 2021