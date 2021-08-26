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Galatasaraylı taraftarların büyük heyecanı: 10 numaralı formayla paylaştılar

Galatasaray'da yapılan 9 transferin ardından eksik olarak görülen bölgeler için çalışmalar devam ediyor. UEFA'ya gönderilecek kadroların 2 Eylül günü verilecek olmasından dolayı sarı kırmızılılar uzun süredir istediği yıldız oyuncuyu açıklamak için gün sayıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaraylı taraftarların büyük heyecanı: 10 numaralı formayla paylaştılar
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim

Galatasaray, transfer döneminin en hareketli takımlarından biri. Sarı kırmızılılar tüm bu hareketliliğin yanı sıra belki de en önemli hamlesini yapmaya hazırlanıyor.

Yaz transfer dönemi başından bu yana Benfica ile Gedson Fernandes için transfer görüşmelerinde bulunan Galatasaray, Portekizli futbolcunun takımında süre alamaması sonrasında yeni teklifini sundu.

Teklife gelecek cevabı beklemeye başlayan sarı kırmızılıları heyecanlandıran hamle Gedson Fernandes'in akrabasından geldi. Fernandes'in kuzeni olan Adriano sosyal medya hesabından dikkat çekici bir fotoğrafı takipçilerine gösterdi.

  • Fotoğrafta Galatasaray forması giydirilen Fernandes'e 10 numaranın verildiği görüldü.

Galatasaray'da 10 numaralı formayı kim giyecek?

  • Teknik direktör Fatih Terim, Olimpiu Morutan transferi sonrasında 10 numaralı forma konusunda henüz karar vermediğini açıklamıştı. Terim, 10 numaralı forma ile ilgili 'sürprizlerimiz olabilir' ifadelerini kullanmıştı.

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