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Spor

Galatasaraylı yıldız seccadesini yanından ayırmıyor

Geçen yıl Müslüman olan Galatasaraylı futbolcu Sacha Boey, Şampiyonlar Ligi maçı sonrası stadyumdan ayrılırken elinde seccade ile görüntülendi.

10:00 . 31/08/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Sacha Boey namaz ibadetine büyük önem veriyor.

Sacha Boey namaz ibadetine büyük önem veriyor.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off turunda sahasında Molde'yi mağlup ederek adını gruplara yazdırdığı maç sonrası sarı-kırmızılı futbolcu Sacha Boey'un bir görüntüsü dikkati çekti.


Kamerun asıllı Fransız yıldızın, karşılaşmanın ardından RAMS Park'tan ayrılırken yanında seccadesini de taşıdığı görüldü.


Geçen yıl Müslüman olan 22 yaşındaki futbolcunun namaz ibadetinde gösterdiği önem büyük takdir topladı.



Sacha Boey daha önce de cuma namazında görüntülenmişti.


Öte yandan Boey'un telefonunun duvar kağıdında, Muhammed Ali'nin "Allah en büyüktür" gazete manşetli fotoğrafı yer alıyor.





#Galatasaray
#Sacha Boey
#Molde
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