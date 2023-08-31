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Spor

Galatasaraylıların Devler Ligi'nde en çok istediği takım

Sarı-kırmızılı taraftarlar, Şampiyonlar Ligi maçlarını Almanya'da oynayacak olan Sahkhtar Donestsk ile aynı grupta yer almak istiyor.

14:37 . 31/08/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Galatasaray, tarihinde 17. kez Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele edecek.

Galatasaray, tarihinde 17. kez Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele edecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup kuraları bugün çekilecek. Türkiye'yi Devler Ligi'nde temsil edecek Galatasaray'ın da rakipleri bu kurayla belirlenecek.


Sarı-kırmızılı takım saat 19.00'da gerçekleştirecek kura çekimine 4. torbadan katılacak.


Galatasaraylı taraftarlar 3. torbadan Shakhtar Donetsk'in gelmesini istiyor. Bunun nedeni Ukrayna ekibinin maçlarını Türk nüfusunun yoğun olduğu Hamburg'da oynayacak olması. Shakhtar'ın Galatasaray'ın rakiplerinden biri olması durumunda sarı-kırmızılı temsilcimiz, üç iç saha maçının dışında deplasmanda oynayacağı bir müsabakada da ev sahibi olma avantajı yakalayacak.


Bilindiği üzere Ukrayna takımları, savaş nedeniyle maçlarını sınırları dışında oynuyor.


Shakhtar Donetsk'in Şampiyonlar Ligi maçlarını Hamburg'daki 57 bin kişi kapasiteli Volksparkstadion'da oynayacağı açıklanmıştı.


Şampiyonlar Ligi takımları ve yer alacakları torbalar şöyle:


#Şampiyonlar Ligi
#Galatasaray
#Sahakhtar Donets
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