Galatasaraylıların Devler Ligi'nde en çok istediği takım

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup kuraları bugün çekilecek. Türkiye'yi Devler Ligi'nde temsil edecek Galatasaray'ın da rakipleri bu kurayla belirlenecek.

Galatasaraylı taraftarlar 3. torbadan Shakhtar Donetsk'in gelmesini istiyor. Bunun nedeni Ukrayna ekibinin maçlarını Türk nüfusunun yoğun olduğu Hamburg'da oynayacak olması. Shakhtar'ın Galatasaray'ın rakiplerinden biri olması durumunda sarı-kırmızılı temsilcimiz, üç iç saha maçının dışında deplasmanda oynayacağı bir müsabakada da ev sahibi olma avantajı yakalayacak.