Spor Galip Sakder "Bursaspor yönetiminin alacağı karara saygı duyacağız"
FUTBOL FUTBOL

Galip Sakder: "Bursaspor yönetiminin alacağı karara saygı duyacağız"

Bursaspor Divan Kurulu Başkanı Galip Sakder, yeşil-beyazlı kulüp yönetiminin verecekleri karara saygı duyacaklarını söyledi. Bursaspor yönetiminin kongre alıp almayacağı merak ediliyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Galip Sakder: Bursaspor yönetiminin alacağı karara saygı duyacağız
Bursaspor Divan Kurulu Başkanı Galip Sakder

Bursaspor Divan Kurulu Başkanı Galip Sakder, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde basın toplantısı düzenledi.

Sakder şunları söyledi:

"Biz şeffaf olmak zorundayız. Emin Adanur da buraya gelirken belli bir bütçe ile geliyorlar. Ama karşılarına öyle bir bütçe çıkıyor ki 4 TL, 6 TL oluyor. Şu anda 50-60 milyon TL, sezon sonunda da tahtayı açmak için 100 milyon TL’ye ihtiyacımız var. Şirketleşmeye gidelim deniyor. Şirketleşmeye de gidilebilir. Ama bu borç sıfırlanmıyor. Sezon sonuna kadar adaylar konusunda da çalışmalar içerisindeyiz. Ayrı ayrı hepsine gidiyoruz. Çıkar yol bulmaya çalışıyoruz. Acil 15-20 milyon TL’ye paraya ihtiyacımız var. Bursaspor Kulübü Başkanı her zaman saygılı olmalıdır. Hesap sorma yeri genel kuruldur. Yönetim kurulu bizden sonra açıklama yapacak. Verecekleri karara biz saygılarıyız. Yönetim kurulu ne açıklama yaparsa yapsın biz burada bekliyoruz. Yeni gelecek adaylara de en şeffaf şekilde açıklamalar yapılacak. Bütün hesap kitabı vereceğiz kendilerine."


İlk kez görüntülendi

İlk kez görüntülendi

​Türkiye'de özel olarak tasarlandı: Tamamen yerli ve milli.
Araç değil dert sahibi oldu

Araç değil dert sahibi oldu

​214 bin TL'ye aldı: Polisin telefonuyla neye uğradığını şaşırdı.
Adalet Bakanlığında devir teslim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Giresun'da önemli açıklamalar.

​Ödemeler başladı: 900 ile bin 500 lira arasında değişiyor.

​Ünlü avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni gelişme.

​TOKİ İstanbul için harekete geçti: Tarihler belli oldu.

​Daha satışa sunulmadan rakiplerin gözü korktu.

​Acil durum ilan edildi: Son yılların en büyüğü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.