Gaziantep FK kupa maçına hazır

Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu’nda Çaykur Rizespor ile oynayacağı ilk hafta mücadelesi öncesi hazırlıklarını tamamladı.
Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu’nun ilk haftasında deplasmanda karşılaşacağı Çaykur Rizespor maçı için hazırlıklarını tamamladı. Kırmızı-siyahlılar, son çalışmanın ardından maç için Rize’ye gitti.
Kulüpten yapılan bilgilendirmeye göre antrenman, Mustafa Aksoy yönetiminde gerçekleştirildi ve yaklaşık 1 saat 25 dakika sürdü. Çalışma, futbolcuların fiziksel hazırlığını korumaya yönelik programla başladı.
Isınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından takım, 5’e 2 pas organizasyonları üzerinde durdu. Antrenmanın son bölümünde ise Çaykur Rizespor karşılaşmasına yönelik son taktik uygulamalar yapıldı.