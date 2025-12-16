Gaziantep FK kupa maçına hazır

Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu’nun ilk haftasında deplasmanda karşılaşacağı Çaykur Rizespor maçı için hazırlıklarını tamamladı. Kırmızı-siyahlılar, son çalışmanın ardından maç için Rize’ye gitti.

Kulüpten yapılan bilgilendirmeye göre antrenman, Mustafa Aksoy yönetiminde gerçekleştirildi ve yaklaşık 1 saat 25 dakika sürdü. Çalışma, futbolcuların fiziksel hazırlığını korumaya yönelik programla başladı.