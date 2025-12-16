Yeni Şafak
Gaziantep FK kupa maçına hazır

Gaziantep FK kupa maçına hazır

17:4316/12/2025, Salı
Antrenmana Kozlowski de katıldı.
Antrenmana Kozlowski de katıldı.

Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu’nda Çaykur Rizespor ile oynayacağı ilk hafta mücadelesi öncesi hazırlıklarını tamamladı.

Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu’nun ilk haftasında deplasmanda karşılaşacağı Çaykur Rizespor maçı için hazırlıklarını tamamladı. Kırmızı-siyahlılar, son çalışmanın ardından maç için Rize’ye gitti.


Kulüpten yapılan bilgilendirmeye göre antrenman, Mustafa Aksoy yönetiminde gerçekleştirildi ve yaklaşık 1 saat 25 dakika sürdü. Çalışma, futbolcuların fiziksel hazırlığını korumaya yönelik programla başladı.


Isınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından takım, 5’e 2 pas organizasyonları üzerinde durdu. Antrenmanın son bölümünde ise Çaykur Rizespor karşılaşmasına yönelik son taktik uygulamalar yapıldı.




#Türkiye Kupası
#Gaziantep FK
#Çaykur Rizespor
