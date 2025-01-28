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Gaziantep FK'ya Bundesliga'dan transfer: Anlaşma 2.5 yıllık

Gaziantep FK'ya Bundesliga'dan transfer: Anlaşma 2.5 yıllık

16:3728/01/2025, Salı
AA
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İzzet Ali Erdal
İzzet Ali Erdal

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Hoffenheim forması giyen defans oyuncusu İzzet Ali Erdal'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Hoffenheim forması giyen defans oyuncusu İzzet Ali Erdal'ı kadrosuna kattı.


Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Bundesliga ekibi Hoffenheim forması giyen stoper mevkisinde oynayan İzzet Ali Erdal ile 2,5 yıllık anlaşmaya vardığı belirtildi.

Açıklamada, "Yeni transferimiz İzzet Ali Erdal, Kulüp Başkanı Memik Yılmaz'ın da katıldığı imza töreniyle resmi sözleşmeye imza attı. İzzet Ali'ye kulübümüze 'hoş geldin' diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.







#Gaziantep FK
#İzzet Ali Erdal
#Transfer

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