Gecenin yıldızı Luka Doncic

NBA Kupası’nda Los Angeles Lakers, derbide Clippers’ı 135-118 mağlup ederken Luka Doncic 43 sayılık performansıyla galibiyete damga vurdu.
NBA Kupası’nda heyecan 3 karşılaşmayla devam etti. Los Angeles Lakers, evinde konuk ettiği Los Angeles Clippers’ı 135-118’lik skorla mağlup ederek kupada 3’te 3 yaptı ve gruptan çıkmayı başardı.
Lakers’ta Luka Doncic 43 sayı ve 13 asistle double-double yaparak gecenin en dikkat çeken ismi oldu. Austin Reaves 31 sayı, LeBron James ise 25 sayı ile galibiyete önemli katkı verdi.
NBA Kupası’ndaki ilk yenilgisini alan Clippers’ta ise James Harden 29 sayı, 9 asist, Kawhi Leonard ve Kris Dunn ise 19’ar sayı ile mücadele etti.
Washington Wizards: 132 - Atlanta Hawks: 113
Philadelphia 76ers: 103 - Orlando Magic: 144
Los Angeles Lakers: 135 - Los Angeles Clippers: 118