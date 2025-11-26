Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Basketbol
Gecenin yıldızı Luka Doncic

Gecenin yıldızı Luka Doncic

14:0926/11/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Luka Doncic, Clippers savunmasına zor anlar yaşattı.
Luka Doncic, Clippers savunmasına zor anlar yaşattı.

NBA Kupası’nda Los Angeles Lakers, derbide Clippers’ı 135-118 mağlup ederken Luka Doncic 43 sayılık performansıyla galibiyete damga vurdu.

NBA Kupası’nda heyecan 3 karşılaşmayla devam etti. Los Angeles Lakers, evinde konuk ettiği Los Angeles Clippers’ı 135-118’lik skorla mağlup ederek kupada 3’te 3 yaptı ve gruptan çıkmayı başardı.


Lakers’ta Luka Doncic 43 sayı ve 13 asistle double-double yaparak gecenin en dikkat çeken ismi oldu. Austin Reaves 31 sayı, LeBron James ise 25 sayı ile galibiyete önemli katkı verdi.


NBA Kupası’ndaki ilk yenilgisini alan Clippers’ta ise James Harden 29 sayı, 9 asist, Kawhi Leonard ve Kris Dunn ise 19’ar sayı ile mücadele etti.


NBA Kupası’nda günün toplu sonuçları

Washington Wizards: 132 - Atlanta Hawks: 113

Philadelphia 76ers: 103 - Orlando Magic: 144

Los Angeles Lakers: 135 - Los Angeles Clippers: 118




#NBA
#Luka Doncic
#Los Angeles Lakers
#Los Angeles Clippers
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
3600 EK GÖSTERGE 2025 SON DAKİKA GELİŞMELER: 3600 ek gösterge ne zaman onaylanacak, kimleri kapsıyor?