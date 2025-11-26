Gecenin yıldızı Luka Doncic

NBA Kupası’nda heyecan 3 karşılaşmayla devam etti. Los Angeles Lakers, evinde konuk ettiği Los Angeles Clippers’ı 135-118’lik skorla mağlup ederek kupada 3’te 3 yaptı ve gruptan çıkmayı başardı.





Lakers’ta Luka Doncic 43 sayı ve 13 asistle double-double yaparak gecenin en dikkat çeken ismi oldu. Austin Reaves 31 sayı, LeBron James ise 25 sayı ile galibiyete önemli katkı verdi.





NBA Kupası’ndaki ilk yenilgisini alan Clippers’ta ise James Harden 29 sayı, 9 asist, Kawhi Leonard ve Kris Dunn ise 19’ar sayı ile mücadele etti.





NBA Kupası’nda günün toplu sonuçları





Washington Wizards: 132 - Atlanta Hawks: 113

Philadelphia 76ers: 103 - Orlando Magic: 144

Los Angeles Lakers: 135 - Los Angeles Clippers: 118











