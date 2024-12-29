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Gençlerbirliği teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı

Gençlerbirliği teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı

09:2829/12/2024, Pazar
AA
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Gençlerbirliği teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı
Gençlerbirliği teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin yeni teknik direktörü belli oldu. Ankara ekibi, teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile 1,5 yıllığına anlaşma sağladı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile 1,5 yıllığına anlaştı. Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde yapılan imza töreninde Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanı Osman Sungur ve teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun yanı sıra Gençlerbirliği Yönetim Kurulu üyeleri de hazır bulundu.


"Başarılı bir teknik adam"

Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanı Osman Sungur, törende yaptığı konuşmada, "Hocamız, Gençlerbirliği'nin kalitesini bilen başarılı bir teknik adam. Kulüp olarak Süper Lig'i hedefliyoruz. Umarım bu hayalimizi gerçekleştirmek de hocamız ve bize kısmet olur. Hüseyin hocam, takımı incelemiş ve iyi analiz etmiş. Diğer yandan çok değerli yardımcıları var. Hocamızın kalitesi ortada, yardımcıları da çok kaliteli olunca daha güçlü bir yapı ortaya çıkıyor. Bu kalitenin sahaya ve sonuçlara yansıyacağına olan inancım tam." ifadelerini kullandı.


"Şampiyon olacağız"

Teknik direktör Hüseyin Eroğlu ise "Şampiyon olacağımıza inanıyorum. Çünkü Gençlerbirliği için Süper Lig asla bir hedef olamaz. Süper Lig, Gençlerbirliği için bir zorunluluktur. Ülkemizin başkenti Ankara, futbolun da başkenti olmalıdır ve olacaktır. Mazeretimiz yok, çalışacağız ve başaracağız" değerlendirmesinde bulundu.






#Gençlerbirliği
#Hüseyin Eroğlu
#1. Lig

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