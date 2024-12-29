Gençlerbirliği teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı

Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanı Osman Sungur, törende yaptığı konuşmada, "Hocamız, Gençlerbirliği'nin kalitesini bilen başarılı bir teknik adam. Kulüp olarak Süper Lig'i hedefliyoruz. Umarım bu hayalimizi gerçekleştirmek de hocamız ve bize kısmet olur. Hüseyin hocam, takımı incelemiş ve iyi analiz etmiş. Diğer yandan çok değerli yardımcıları var. Hocamızın kalitesi ortada, yardımcıları da çok kaliteli olunca daha güçlü bir yapı ortaya çıkıyor. Bu kalitenin sahaya ve sonuçlara yansıyacağına olan inancım tam." ifadelerini kullandı.