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Gençlerbirliği'nde kombine fiyatları belli oldu

Gençlerbirliği'nde kombine fiyatları belli oldu

13:0924/06/2025, Salı
AA
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Gençlerbirliği'nde 2025-26 sezonu kombine fiyatları açıklandı.
Gençlerbirliği'nde 2025-26 sezonu kombine fiyatları açıklandı.

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Gençlerbirliği'nde 2025-2026 sezonu kombine kart fiyatları açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, son 3 sezondan en az birinde kombine biletleriyle takımını yalnız bırakmayan taraftarların, 25-30 Haziran tarihlerinde Passolig kanalıyla yeni sezon kombine biletlerini alabileceği belirtildi.


Kombine biletlerin genel satışının ise 1 Temmuz'da başlayacağı bilgisi verilen açıklamada, "Dileğimiz tüm Ankara yanımızda olsun, kırmızı kara formayı terletip armayı taşıyanları desteklesin, misafirlerimizi 'Burası Ankara' diye karşılasın. Bu yüzden kombine biletlerinin sınırlı sayıda paylaşılacağını önemle hatırlatırız." ifadeleri kullanıldı.


Kombine fiyatları şöyle:


25 Haziran 10.00'dan 30 Haziran 17.00'a kadar:

Kale arkası: 4.000 TL


Maraton: 5.000 TL


Kapalı: 6.000 TL


VIP: 30.000 TL


1 Temmuz 10.00'dan itibaren:

Kale arkası: 8.000 TL


Maraton: 10.000 TL


Kapalı: 12.000 TL


VIP: 30.000 TL

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