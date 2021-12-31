Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan 2022 mesajı: "Bizi izlemeye devam edin"

Milli Sporcu Mete Gazoz ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Olimpiyatlarda kazanılan altın madalya sonrasında basın mensuplarına poz vermişti.

Türkiye, sporda 2021 yılı içerisinde özellikle Olimpiyatlarda dikkat çekici sonuçlara imza attı. Birçok branşta ilk defa altın madalya elde eden sporcularımızın başarıları tüm Türkiye'yi sevince boğdu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 2021 yılında sporda elde edilen zaferleri takipçilerine sundu.

Kasapoğlu, kendisinin de bizzat sporcuların yanında olduğu Olimpiyat Oyunları'ndaki görüntüleri yayınlarken yeni yıl için de 'bizi izlemeye devam edin' mesajı verdi.

🏆 Zaferlerle dolu bir 2021!🇹🇷



2022'de bizi izlemeye devam edin!💪 pic.twitter.com/o2RnKD4r8K — Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) December 31, 2021

Olimpiyat Oyunları'nda 1948'i geride bıraktık

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COVID nedeniyle 2020 yılında Tokyo'da düzenlenmesi gereken Olimpiyat Oyunları, 2021 yılında düzenlendi. 1 sene rötarlı gerçekleştirilen sporun en büyük organizasyonunda Türkiye kendi rekorunu geliştirerek en çok madalya kazandığı olimpiyatları yaşadı.

-Türkiye, Tokyo Olimpiyat Oyunları'na tarihinde 3. kez 100'den fazla sporcu ile katıldı. 2012 Londra'ya 114 sporcu ile katılan milliler, 2016 Rio'da 103 sporcu tarafından temsil edildi. 2020 Tokyo'da Türkiye 108 sporcu ile temsil edildi.

-Ay-yıldızlılar Olimpiyat oyunlarını 13 madalya ile tamamladı ve 1948 yılındaki 12 madalyalı dönemi geçti. Milli sporcular oyunlarda ilkleri yaşadı ve yaşattı.

-Olimpiyat Oyunları'nda tarihinde ikinci kez katılan Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı, çeyrek finalde Güney Kore'ye dramatik şekilde 3-2'lik setlerle kaybetti. Ay-yıldızlılar olimpiyatları 5. sırada tamamladı. Filenin Sultnaları ülkenin gündemine oturdu ve maçları televizyonda en çok izlenen branşlardan oldu.

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Türkiye'nin Tokyo Olimpiyatları'ndaki madalya tablosu.

OYNAT 00:18 Milli boksörümüz Busenaz Sürmeneli'den mesaj var: O yangınları çıkaranlar... Bir ölür bin diriliriz 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 12'nci gününde boksta kadınlar 69 kiloda Busenaz Sürmeneli, finale yükseldi.



Hindistan'dan Lovlina Borgohain'i yenerek altın madalya için ringe çıkacak olan boksörümüz, sözleriyle gönülleri fethetti. Galibiyetten sonra konuşan Busenaz, “O madalya gelecek. Türkiye'de yangınları çıkaranlar… Bir ölür bin diriliriz.' ifadelerini kullandı.



Final müsabakası 7 Ağustos Cumartesi günü TSİ 09.15'te oynanacak.

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