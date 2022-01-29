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Ghezzal'dan Gomis açıklaması: "Birlikte oynamak isterim"

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Rachid Ghezzal, Bafetimbi Gomis'e yaptığı çağrıyla ilgili konuştu. Fransız golcüyle birlikte siyah-beyazlı formayı giymekten mutluluk duyacağını ifade eden Ghezzal, "Ancak transferini başkana sormak lazım" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ghezzaldan Gomis açıklaması: Birlikte oynamak isterim
Ghezzal bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 26 maçta 3 gol atarken 1 de asist yaptı.

Rachid Ghezzal, geçtiğimiz günlerde eski takım arkadaşı Bafetimbi Gomis'e siyah-beyazlı kulübe gelmesi yönünde çağrıda bulunmuştu. Cezayirli futbolcu, Gomis'in Al Hilal'e veda ettiği paylaşımın altına, "Come to Beşiktaş" yorumunu bırakmıştı.

Ghezzal, Gomis'e yaptığı bu çağrı hakkında yayıncı kuruluş mikrofonuna açıklamada bulundu.

"Benim için abi gibi"


Ghezzal, "Gomis ile iyi bir ilişkim var. Lyon'da birlikte oynadık ve bana her zaman yardımcı oldu. Benim için abi gibi. Paylaşımını gördüğümde taraftarın sevdiği sloganı yazdım. Ancak tabii ki transferini başkana sormak lazım. Tabii ki birlikte oynamak isterim" dedi.

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