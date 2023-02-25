|
Reklam
Reklam
Spor

ÖZET | Giresunspor-Kayserispor: 1-2

Süper Lig'de 23. haftanın erteleme maçında Kayserispor deplasmanda Giresunspor'u 2-1 mağlup etti. Giresunspor-Kayserispor maç özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

21:12 . 25/02/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Kayserispor'un gol sevinci

Kayserispor'un gol sevinci

Süper Lig'de 23. haftanın erteleme maçında Giresunspor evinde Kayserispor'u konuk etti. Konuk ekip maçtan 2-1 galip ayrıldı. Kayserispor aldığı bu skorla üst üste üçüncü galibiyetini elde etti.

Konuk ekibin gollerini 6. dakikada Mane ve 40.dakikada Thiam attı. Ev sahibi ekibin tek golü ise 58.dakikada Bajiç attı. Alınan sonuçla Kayserispor puanını 35'e çıkartırken, Giresunspor 21 puanda kaldı. Kayserispor gelecek Fenerbahçe'yi konuk ederken, Giresunspor Alanyaspor'u ağırlayacak.


#Giresunspor
#Kayserispor
#SÜPER LİG
25 dakika önce
default-profile-img
ÖZET | Giresunspor-Kayserispor: 1-2
İşgalci İsrail Filistinlilere ait 193 dönüm araziye el koydu
Niğde'deki deprem sonrası Okan Tüysüz'den ürküten açıklama: 7,7 ve 7,6'lık depremler Türkiye'nin fay dengesini değiştirdi
ÖZET| Fenerbahçe-Konyaspor: 4-0
Enkazdan 20 gün sonra çıkarılan koyun tedavi edildi
Vatandaş cep telefonuyla kayda aldı: Ağrı’da gökyüzünde şaşırtan görüntü
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.