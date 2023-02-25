Kayserispor'un gol sevinci
Süper Lig'de 23. haftanın erteleme maçında Giresunspor evinde Kayserispor'u konuk etti. Konuk ekip maçtan 2-1 galip ayrıldı. Kayserispor aldığı bu skorla üst üste üçüncü galibiyetini elde etti.
Konuk ekibin gollerini 6. dakikada Mane ve 40.dakikada Thiam attı. Ev sahibi ekibin tek golü ise 58.dakikada Bajiç attı. Alınan sonuçla Kayserispor puanını 35'e çıkartırken, Giresunspor 21 puanda kaldı. Kayserispor gelecek Fenerbahçe'yi konuk ederken, Giresunspor Alanyaspor'u ağırlayacak.