Giresunspor Savicevic'i transfer etti

Giresunspor kadrosunu takviye etmeyi sürdürüyor. Geçen sezonki kadrodan Flavio, Diabate, Jeoy Pelupessy, Aziz Behich gibi isimlerle yollarını ayırarak güç kaybeden yeşil beyazlılar kadrosunu takviye etmeye çalışıyor.
Riad Bajic, Murat Cem Akpınar, Rahmetullah Berişbek, Robert Mejia, Alper Uludağ gibi hamlelerden sonra Vukan Savicevic'i de kadrosuna kattı.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Savicevic ile anlaşma sağlandığı belirtilerek, "Vukan Savicevic'e Giresunspor'umuza hoş geldin diyor, çotanak arma altında başarılı bir sezon diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.
- 2020-21 sezonu başında Wisla Krakow'dan 350 bin Euro karşılığında Samsunspor'a transfer olan Karadağlı orta saha, Karadeniz temsilcisinde 46 maça çıkarken, 5 gol 2 asistlik performans sergilemişti.
Ailemize hoş geldin Vukan Savićević!@SavicevicVukan | #Giresunspor pic.twitter.com/BwFIgnYenP
Ailemize hoş geldin Vukan Savićević!@SavicevicVukan | #Giresunspor pic.twitter.com/BwFIgnYenP— Giresunspor (@Giresunspor) August 4, 2022