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Spor

Valencia'nın yeni hedefi Alex'in rekoru

Fenerbahçe'nin Ekvadorlu forveti Enner Valencia, 22 golle gol krallığı yarışında iddialı ilerlerken 2010-2011 sezonunda gol kralı olan Alex de Souza'nın 28 gollük rekorunu kırmaya aday. Valencia, ligde geride kalan 14 maçta 7 gol atarsa Alex'in gol rekorunu geçecek ve adını Fenerbahçe tarihine yazdıracak.

08:58 . 27/02/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Valencia'nın sezon sonu Fenerbahçe ile sözleşmesi bitiyor.

Valencia'nın sezon sonu Fenerbahçe ile sözleşmesi bitiyor.

Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Konyaspor'u 4-0 yendiği maçta 2 gol atan Enner Valencia, performansıyla yine dikkati çekti.


Ligde 22 gole ulaşan 33 yaşındaki Ekvadorlu yıldız, 51 golle Fenerbahçe tarihinin en golcü 10. oyuncusu olurken, yeni hedefi ilk 7 isim arasına girmek. Ekvadorlu futbolcu 7 gol daha atarsa önünde bulunan 57 gollü Oğuz Çetin, 55 gollü Mert Nobre ve 54 gollü Tanju Çolak'ı geçecek.


Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza, 2010-2011 sezonunda 28 golle gol kralı olmuştu ve sarı-lacivertliler daha sonra birçok golcü transfer etti ama gol kralı çıkaramadı. Valencia ligde 22 golle, gol krallığında iddialı ilerlerken 2010-2011 sezonunda gol kralı olan Alex'in 28 gollük rekorunu kırmaya aday. Valencia, ligde kalan maçlarda geriye kalan 14 maçta 7 gol atarsa Alex'in gol rekorunu geçerek adını Fenerbahçe tarihine yazdıracak. Valencia, Alex'ten sonra gol kralı olan ilk Fenerbahçeli futbolcu da olacak.


Avrupa'nın zirvesinde

Valencia, Manchester City'nin yıldızı Erling Haaland'ı da dakika başı gol ortalamasında geride bıraktı. Premier Lig'de 24 maçta 27 kez fileleri havalandıran Haaland 72 dakikada bir gol atarken, 19 maçta 22 golle Valencia ise 61 dakikada bir gol atma istatistiğiyle Avrupa'nın zirvesinde yer aldı.





#Fenerbahçe
#Enner Valencia
#Süper Lig
40 dakika önce
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Valencia'nın yeni hedefi Alex'in rekoru
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