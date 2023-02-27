Ligde 22 gole ulaşan 33 yaşındaki Ekvadorlu yıldız, 51 golle Fenerbahçe tarihinin en golcü 10. oyuncusu olurken, yeni hedefi ilk 7 isim arasına girmek. Ekvadorlu futbolcu 7 gol daha atarsa önünde bulunan 57 gollü Oğuz Çetin, 55 gollü Mert Nobre ve 54 gollü Tanju Çolak'ı geçecek.

Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza, 2010-2011 sezonunda 28 golle gol kralı olmuştu ve sarı-lacivertliler daha sonra birçok golcü transfer etti ama gol kralı çıkaramadı. Valencia ligde 22 golle, gol krallığında iddialı ilerlerken 2010-2011 sezonunda gol kralı olan Alex'in 28 gollük rekorunu kırmaya aday. Valencia, ligde kalan maçlarda geriye kalan 14 maçta 7 gol atarsa Alex'in gol rekorunu geçerek adını Fenerbahçe tarihine yazdıracak. Valencia, Alex'ten sonra gol kralı olan ilk Fenerbahçeli futbolcu da olacak.