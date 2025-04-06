Gözler olay hakem Mehmet Türkmen'de

Süper Lig'de bugün Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanacak derbinin hakemi Mehmet Türkmen'e tepkiler bitmek bilmiyor. Fenerbahçeli olduğu iddia edilen Türkmen'in bu karşılaşmaya verilmiş olması iki kulübün söylemlerine bakıldığında büyük tepki görüyor.





Trabzonspor cephesinde sezonun başında Kayserispor maçını yöneten Türkmen kararlarıyla bordo-mavililerin tepkisini almıştı. Türkmen, bordo-mavililerin 28. haftada deplasmanda oynadığı Başakşehir maçında da görev almış Trabzonspor aleyhine çaldığı penaltı ile yine infiale neden olmuştu.





Bariz hatalı karar veren Türkmen, geçen hafta görevlendirilmedi. Bu hafta ise Fenerbahçe ile Trabzonspor maçına atanan Türkmen, arka arkaya ikinci kez bordo-mavili takımın deplasmanda oynayacağı maça atanmış oldu. Bir önceki maçındaki bariz hatasına rağmen, yine Trabzonsporün deplasmanına gönderilmesi kafaları karıştırdı.













Fenerbahçeli iddiası





Fenerbahçe-Trabzonspor maçına atanan Mehmet Türkmen'in Fenerbahçeli olduğuna yönelik paylaşımların da ortaya çıkması, bordo mavili camiada endişelere neden olmuş durumda. Lise hatıra defteri sosyal medyada dolaşıma sokulan Türkmen'in hem Fenerbahçeli olduğu hem de Jose Mourinho'ya karşı hayranlığı olduğu söyleniyor.





Fenerbahçe Asbaşkanı Acun llıcalı, katıldığı bir televizyon programında Mehmet Türkmen'in Fenerbahçeli olduğuna yönelik iddialar hakkında konuşmuştu. llıcalı, Türkmen'in Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarına atanmaması gerektiğini söylemişti.

Mourinho'dan övgü almıştı





Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Alanyaspor maçı sonrasında yaptığı açıklamada, Mehmet Türkmen hakkında övgü dolu sözler kullanırken, "Üst seviye bir hakem" demişti. Türkmen de bir televizyon kanalına, "Mourinho'dan güzel şeyler duymak herkesi mutlu eder. Futbolu onlarla paylaşmak güzel, onların da benimle sahayı paylaşmasından mutlu olmaları beni keyiflendiriyor" ifadelerini kullanmıştı.





Hacıosmanoğlu'nun standartsızlıkları bitmiyor





Sezon başında 'yabancı hakem' konusunun üstünü net bir şekilde çizen Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetimi, ligdeki Galatasaray-Fenerbahçe maçını Vincic'e yönettirmişti. O dönem 'önem boyutu yüksek' maçlara bu şekilde atamaların yapılabileceği belirtilmişti. Ancak sonrasındaki Beşiktaş-Galatasaray derbisinde 'yabancı hakem' ataması gerçekleşmedi. Bugünkü Fenerbahçe-Trabzonspor maçında da yabancı hakem ataması yapılmadı.



















